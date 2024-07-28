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搶不到輪船、飛機票 花蓮人「半環島」到台北或返鄉

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
凱米颱風過後，鐵公路全斷，花蓮北上航空、船班被一掃而空，花蓮人要上台北，只能從南迴再北上。記者王思慧／攝影
凱米颱風過後，鐵公路全斷，花蓮北上航空、船班被一掃而空，花蓮人要上台北，只能從南迴再北上。記者王思慧／攝影

凱米颱風過後，花蓮鐵公路全斷，北上航空、船班被一掃而空，需要北上或南下旅客，眼看明天就是周一上班日，只能開車往南，從南迴公路銜接國道北上，等於是「半環島」才能到台北；要返鄉的花蓮人，只能搭高鐵到新左營，轉搭台鐵到花蓮，多花一半以上的時間，回家之路迢迢。

立榮航空26日為協助疏運旅客，加開台北往返花蓮加班機，訊息一出，立刻湧入大批想要北上的旅客上網訂票，瞬間秒殺，仍有許多旅客直接跑到花蓮機場詢問，希望能排到候補機位。交通部協調，明天台北往花蓮的班機上午10時出發，花蓮往台北上午11時20分出發，現在也一位難求。

新台馬輪今天到30日蘇澳港往返花蓮港各一班，31日至8月2日換澎湖輪接手，希望能補足蘇花公路與鐵路搶修的空窗期，即使船班要提早報到，航程還要3小時，仍吸引許多旅客登機搭乘。

花蓮黃先生有事要到台北，沒想到颱風後鐵公路不通，只能搭火車到高雄新左營，再搭到台北，車程就花了9小時，跟以往花蓮到台北火車只要2個多小時相比，多花7小時在交通上，苦笑稱「這是人生第一次」，想到要回花蓮還要再環島，感到非常頭痛。

洪姓婦人與先生昨天從越南旅遊回國，返台前得知鐵公路都斷，無法從北部回花蓮，趕緊上網購買高鐵票、台鐵票，一下飛機後，下午3時許先從桃園搭高鐵到新左營，再從新左營搭台鐵到花蓮，到家已是深夜11時許，感嘆回家的路變得很遙遠。

網路上還有人推薦另個北上的方式，先從花蓮搭火車到台東，再從台東搭飛機到台北，一天還有5個班次可以選擇，雖然成本貴，不過是最快的交通方式。

火車 花蓮

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