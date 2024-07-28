「好像在逃難」花蓮人搶搭新台馬輪 還有人環台提親

蘇花公路、鐵路北迴線和仁至崇德遭土石流入侵，鐵公路中斷，航港局緊急調度新台馬輪往返蘇澳港與花蓮港疏運，今天到30日每天來回一班次，單程航行3小時，成花蓮人北上最遠之路。中午有大批車輛湧入花蓮港，有遊客說「好像在逃難」，還有人「環島」趕到花蓮提親。另31日起換澎湖輪支援運輸。

身為花蓮人的李姓女子說，自己在台北工作，因為颱風的關係，已經延遲好幾天，原本等台鐵通車，但一直延期，不確定何時能真的通車，為了趕在周一北返工作，只好趕快來搭船，「有得搭就趕快搭」。

李女說，有搶到船票很開心，可以順利到台北，之後回花蓮雖然還是很擔心路又斷，不過家人都在花蓮，有機會還是會回家，上次403地震後有回來，那時候火車有開，這次是第一次搭船，人非常多，開玩笑稱「很像在逃難」。

特別的是，現場有林男一家人到花蓮女友家提親，林男說，與女友在台北工作認識，為了要提親，周五先從台北搭高鐵到新左營，昨天一大早再從新左營搭台鐵到花蓮提親，今天則趕著上班要到台北，路途遙遠真的很辛苦，目前為止還算順利。

交通部航港局副局長劉志鴻表示，新台馬輪支援3天後，自31日起3天換澎湖輪支援，可載600多人，也可載車輛，同樣是來回各一班。新台馬輪船比較小，要配合潮汐的時間，每次開船的時間要調整14分鐘到1小時左右，每天都會公告開船的時間與抵達的時間。

至於賞鯨船業者希望能幫忙疏運，劉志鴻說，新台馬輪與澎湖輪可載車輛，賞鯨業者所講的支援要再檢討看看，主要原因是民眾的需求是人與車的運輸，賞鯨船用作疏運可行性高不高，且娛樂漁船是單一港進出包括到和平的接駁等，可能還要研議。