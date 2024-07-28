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超過一半垃圾有資收物和廚餘 宜蘭縣7月起擴大破袋稽查

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭今年上半年破袋抽驗垃圾資源回收狀況，合格率僅46.25%，不少民眾把紙餐盒、塑膠容器或生廚餘也當成垃圾。圖／環保局提供
宜蘭今年上半年破袋抽驗垃圾資源回收狀況，合格率僅46.25%，不少民眾把紙餐盒、塑膠容器或生廚餘也當成垃圾。圖／環保局提供

台灣垃圾量日益上升，透過資源回收減量成重要課題，宜蘭縣環保局今年上半年隨機抽樣，發現垃圾車收運的垃圾含有過量資收物、廚餘的比例，達到53.75%，不少民眾把沾有油汙的紙餐盒或生廚餘當成垃圾；今年7月起，環保局將投入人力，與各公所清潔隊擴大沿線收運的破袋稽查。

環保局在焚化廠隨機抽樣，取樣近百輛垃圾車、每車10到20包垃圾；1包垃圾中有5件以上資收物、使用不透明垃圾袋、或者廚餘超過3分之1，符合一項標準就視為不合格。今年上半年的合格率46.25%，與目標的70%到80%以上相去甚遠，也低於疫情前的60%左右。

廢棄物清理科說，疫情期間民眾大量食用外賣，免洗餐具對垃圾合格率影響很大。以上半年隨機抽驗結果為例，最常見的不合格狀況是紙碗、紙杯等紙餐盒，不少民眾把沾上油汙或留有殘渣的紙盒當成垃圾；此外塑膠容器、生廚餘也是常見的不合格樣態。

廢棄物清理科指出，以紙餐盒為例，民眾只要倒掉容器內剩食殘渣，再用清水沖洗或衛生紙擦拭，就可以回收，油汙沾上甚至滲透到餐盒內部並不影響；菜梗、菜葉等生廚餘或剩菜剩飯等熟廚餘也類似，統一收集後瀝水，就可以丟到垃圾車後面的廚餘桶。

衛生局為了強化宣導量能，7月開始增派人力，此前垃圾沿線收運時只有各鄉鎮市公所清潔隊員，現在環保局人員也會加入擴大破袋稽查，告訴民眾垃圾收運與資源回收規則；目前以勸導為主，除非民眾屢勸不聽，才有可能依違反廢棄物清理法第12條處以1200元到6000元罰鍰。

宜蘭縣環保局7月開始投入人力，與各鄉鎮市公所清潔隊一起沿線收運垃圾，擴大破袋稽查與宣導資源回收。圖／環保局提供
宜蘭縣環保局7月開始投入人力，與各鄉鎮市公所清潔隊一起沿線收運垃圾，擴大破袋稽查與宣導資源回收。圖／環保局提供

廚餘 環保局 餐盒

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