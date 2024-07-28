鐵公路受阻 花蓮觀光業者嘆暑假提前結束

花蓮在403地震後，觀光業已然休克，又遇到凱米颱風重創花蓮北上的鐵公路，陸上交通阻斷，觀光業者感嘆暑假已提前結束，訂房率不到5％，面臨史上最慘暑假，希望中央能跟業者溝通，比照疫情期間補助。另有賞鯨業者喊話，希望中央開放賞鯨船支援接駁服務，透過「藍色公路」度過交通黑暗期。

蘇花公路與台鐵崇德至和仁段山區邊坡，自403地震後鬆動不穩，日前在凱米颱風強勁風雨侵襲下，原本在山上的大量土石傾洩而下，淹沒鐵公路隧道口、路面與鐵軌，台鐵北迴線西正線小清水橋梁也被暴漲溪水沖垮，阻礙花蓮北上的陸上交通。公路預計30日通行，鐵路則是力拚8月3日搶通。

交通不通，讓觀光業者苦不堪言，花蓮縣觀光旅遊協會理事長陳義豐表示，在颱風來到現在，住房率不到5％，慘況就跟403地震後一樣，自己也被困在台中，昨天才搭高鐵到高雄，再搭火車走南迴到花蓮，坦言這次是從業以來遇到最慘的一次，地震過了快4個月，觀光還是沒有起色。

陳義豐說，觀光署推的住一晚補助1千元的方案，從6月1日開始到7月23日，只用了11％，等於一天只有2千間，以花蓮合法旅宿1萬6千間來算，只有8分之1有用到補助。他批評，昨天行政院長來視察花蓮災區，卻沒有跟觀光業者溝通，應該要傾聽產業的聲音，中央才知道怎麼給予補助才真正幫助產業，包括在薪資、營業虧損補貼等，相信中央都可以做。

花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，住房補貼使用狀況不理想，希望觀光署除了能延期外，或許可以用這些經費補助業者，像是比照疫情時期訓練人才，也讓業者能發得出薪水給員工。之前舉辦的「持實體票券享住房優惠」活動，好不容易增加10至15％的旅客，但遇上颱風回到住房慘淡的情況，目前最重要的是，維修人員在安全保證下，提供穩定安全交通方式，才能讓客人有意願到花蓮玩。

另外，花蓮多羅滿賞鯨在臉書向中央喊話，希望開放賞鯨船加入接駁行列，業者呂世明表示，地震重創花蓮北上對外交通時，就已和其他同業向有關單位爭取藍色公路接駁服務，但涵蓋的機關航港局、漁業署、縣府等，但權責單位沒有橫向溝通的機會，讓這樁美事不了了之。現在賞鯨船沒有旅客，且花蓮再度面臨交通黑暗期，希望各單位見到地方業者想協助大家度過難關的心情。

呂世明指出，花蓮漁港擁有8艘賞鯨船、總載客量達到約500人，雖然船隻主要用於觀光活動，法規上限制乘載客人必須原港進出，但在當前交通受阻情況下，賞鯨船可從花蓮港出發，經約2小時的航程，就可將乘客送至和平港。

他建議，各單位考慮在鐵公路尚未搶通前，開放賞鯨船提供花蓮港至和平港的接駁服務，不僅能幫助當地居民克服交通困難，還能為花蓮人提供一條替代的交通方式，成受阻期間的有效解決方案。