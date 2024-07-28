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影／載花蓮人走海路回家！蘇花海運蘇澳港啟航 「不想再繞一圈台灣」

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影／走海路回家！蘇花海運蘇澳港啟航 「不想再繞一圈台灣」

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
坐在蘇澳港旅運中心等待的旅客。記者陳敬丰／攝影
坐在蘇澳港旅運中心等待的旅客。記者陳敬丰／攝影

凱米颱風造成多處道路中斷，包括連接宜蘭花蓮的蘇花路廊，交通部啟動蘇花海運，載花蓮人走海路回家，今天上午第一個航班從宜蘭蘇澳港啟航，383人、40車乘船。民眾表示，因為家族聚會，岳母從花蓮順時針繞了整個台灣才到宜蘭，回家不用再這麼辛苦了。

今天上午7時許，蘇澳港旅運中心已排滿了等待回家的旅客，大包小包、攜家帶眷準備搭乘遠從馬祖前來支援的新臺馬輪回家。交通部航港局長葉協隆表示，因應凱米颱風造成花蓮交通中斷，交通部啟動海運計畫，今天是第一個航班，共載383人、40輛自小客車、2輛貨車與9輛機車。

周先生前幾天和家人到大陸福建旅遊，也碰到颱風不得不待了3天，昨天返台，從宜蘭朋友處得知有輪船可搭，住了一夜後今天上午來搭船，慶幸沒有再多等3天；王小姐是在台北工作的花蓮人，颱風來襲時非常擔心故鄉的爸媽，這次回去好好傾訴別情。

陳先生是新竹人，今天沒有要上船，是來送岳母回家。他和老婆規畫家族聚會，兩家人在宜蘭礁溪泡湯，結果遇上颱風蘇花不通，岳母竟然從南迴公路繞了整整一圈台灣到礁溪，「80多歲的人，太辛苦了」，看到有船可搭趕緊替老人家報名，就算提前結束行程也不能讓長輩再繞一圈回家。

旅客7時50分許陸續登船，機車、汽車接續上船，2輛大貨車排最後。葉協隆指出，貨車的車斗較高，登上新臺馬輪不容易，過去通常是乘坐台北快輪較沒有這個限制，因此多花了一些時間，8時40分解纜出港；今天下午1時半還有1個航班從花蓮開回宜蘭，蘇花海運將持續到30日，再視交通狀況、旅客需求調整。

貨車車斗較高，登船時花了不少時間，使出港較原訂時間晚了40分鐘。記者陳敬丰／攝影
貨車車斗較高，登船時花了不少時間，使出港較原訂時間晚了40分鐘。記者陳敬丰／攝影
不管是到外地遊玩、家族聚會或是工作，等待登船的花蓮人們現在只想趕緊回家。記者陳敬丰／攝影
不管是到外地遊玩、家族聚會或是工作，等待登船的花蓮人們現在只想趕緊回家。記者陳敬丰／攝影
從馬祖到宜蘭支援的新臺馬輪，載著383名旅客、40輛汽車、9輛機車與2輛貨車回花蓮。記者陳敬丰／攝影
從馬祖到宜蘭支援的新臺馬輪，載著383名旅客、40輛汽車、9輛機車與2輛貨車回花蓮。記者陳敬丰／攝影
旅客排隊登上新臺馬輪。記者陳敬丰／攝影
旅客排隊登上新臺馬輪。記者陳敬丰／攝影

凱米颱風 宜蘭 花蓮

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