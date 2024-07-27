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台股上演大怒神補跌戲碼 今年來高股息ETF唯一贏過大盤的是它

影／侯友宜、謝國樑行銷鎖管觀光旅遊 5分鐘浪漫煙火秀

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府主辦的首屆「基隆浪曲嘉年華」今晚在碧砂泊區開幕，結合音樂、海洋文化和地方特色，吸引大批遊客到場。圖／基隆市政府提供
基隆市政府主辦的首屆「基隆浪曲嘉年華」今晚在碧砂泊區開幕，結合音樂、海洋文化和地方特色，吸引大批遊客到場。圖／基隆市政府提供

基隆市政府主辦的首屆「基隆浪曲嘉年華」今晚在碧砂泊區開幕，結合音樂、海洋文化和地方特色，吸引大批遊客到場。新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑一起宣傳兩市觀光旅遊，共同行銷小卷等漁產品，活動最後的5分鐘煙火秀，民眾驚呼連連。

侯友宜表示，新北跟基隆有共同的漁業特色，兩地的鎖管就占了全台灣8成的產量，兩市除了在漁產品共同行銷，也會共同合作推廣漁業觀光，讓整個北台灣看見兩市的優質漁產品。

謝國樑說，基隆、新北這次強強聯手，兩地的漁會共同推銷漁產品，舉辦20年的鎖管季這次特別邀來侯市長來指導，再加上音樂演唱會活動，走向更高層次的城市行銷，在碧砂的美麗山海之間，好吃的海鮮配上動人的音樂，日後也會尋求更多跟新北的漁業合作以及城市行銷合作。

今晚「浪曲搖擺之夜」由舞思愛、持修、梁文音、陳勢安及徐佳瑩等人氣歌手輪番登場，為觀眾帶來活力四射的演出，明天「浪曲經典之夜」，有人氣男歌手柏霖PoLin、溫暖歌聲的白安、甜美的卓文萱以及魅力四射的范逸臣，還有壓軸的金曲歌王李玖哲。

現場有山海市集匯集了近百攤在地特產、美食、餐車和文創商品。基隆區漁會定時定點發送的免費小卷試吃大排長龍。

市府文化觀光局長江亭玫表示，現在到基隆旅遊正是時候，文化觀光局在8月的暑假還有粉紅夏日藝術季、清法戰爭140周年系列活動及雞籠中元祭等等接力進行，歡迎大家到基隆探索基隆的無限魅力。

市府產業發展處長林鼎超說，除了本周的基隆浪曲嘉年華，下周六8月3日基隆大武崙沙灘還有柯夢波丹主辦的2024柯夢波丹夏日海灘派對，感受夏天的熱情與魅力。

基隆市政府主辦的首屆「基隆浪曲嘉年華」今晚在碧砂泊區開幕，結合音樂、海洋文化和地方特色，吸引大批遊客到場。圖／基隆市政府提供
基隆市政府主辦的首屆「基隆浪曲嘉年華」今晚在碧砂泊區開幕，結合音樂、海洋文化和地方特色，吸引大批遊客到場。圖／基隆市政府提供
基隆市政府主辦的首屆「基隆浪曲嘉年華」今晚在碧砂泊區開幕，結合音樂、海洋文化和地方特色，吸引大批遊客到場。圖／基隆市政府提供
基隆市政府主辦的首屆「基隆浪曲嘉年華」今晚在碧砂泊區開幕，結合音樂、海洋文化和地方特色，吸引大批遊客到場。圖／基隆市政府提供
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基隆市政府主辦的首屆「基隆浪曲嘉年華」今晚在碧砂泊區開幕，結合音樂、海洋文化和地方特色，吸引大批遊客到場。圖／基隆市政府提供
基隆市政府主辦的首屆「基隆浪曲嘉年華」今晚在碧砂泊區開幕，結合音樂、海洋文化和地方特色，吸引大批遊客到場。圖／基隆市政府提供
基隆市政府主辦的首屆「基隆浪曲嘉年華」今晚在碧砂泊區開幕，結合音樂、海洋文化和地方特色，吸引大批遊客到場。圖／基隆市政府提供
基隆市政府主辦的首屆「基隆浪曲嘉年華」今晚在碧砂泊區開幕，結合音樂、海洋文化和地方特色，吸引大批遊客到場。圖／基隆市政府提供
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