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宜蘭清水大閘門缺經費 工程會允協助

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
宜蘭五結鄉冬山河口的清水大閘門建成逾50年，縣府爭取經費新建，盼防洪能力提升，應付百年最高水位的洩洪量。記者陳敬丰／攝影
宜蘭五結鄉冬山河口的清水大閘門建成逾50年，縣府爭取經費新建，盼防洪能力提升，應付百年最高水位的洩洪量。記者陳敬丰／攝影

宜蘭五結鄉冬山河口的清水大閘門建成逾50年，縣府爭取經費新建，盼防洪能力提升，應付百年最高水位的洩洪量，但總經費22億元仍有9億元缺口。行政院公共工程委員會主委陳金德昨指示全力協助經費，水利署也允諾「一定會如期完工」。

清水大閘門1969年建成，50多年來受到地震、老化影響，主結構受損，縣府2018年獲政院核定12億餘元，在原有大閘門上游數十公尺新建閘門，2021年底招標，受到物料上漲與疫情影響8次流標，追加經費到18.7億元，去年9月決標，今年2月開工，陳金德昨與縣長林姿妙視察工程。

水利資源處指出，新閘門完工後防潮、防洪功能提升，足以應付百年最高水位的洩洪量，此外還會拓寬管理橋、增設管理中心與改善上游河堤，目前工程進度5%，超過預計的1.67%；工程經費18.7億元加上其他項目共22.7億元，經濟部補助13.7億元，仍有9億元缺口。

陳金德表示，冬山河治水工程從前縣長陳定南時代開始，歷時40多年，冬山河規畫三大景點，親水公園和生態綠洲已完成，清水大閘門管理園區將設計成環教中心。

冬山鄉長林峻輔等人盼增大型抽水站加強防洪；陳金德說，請縣府研議後提出修正計畫，中央會盡力支持。

陳金德昨也到受凱米影響淹水的員山鄉七賢村溪洲排水，請縣府盡速規畫改善工程提報中央，將全力協助。

公共工程 疫情 陳金德

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