雨用倒的！台東下豪雨「18小時逾200毫米」淹水 民眾：比颱風還大

台東受低壓帶影響，下起豪雨，雨勢之大不僅造成市區多處道路積水，就連鹿野高台熱氣球起降場也成湖泊。光今天18個小時內，就累積逾200毫米雨量。民眾說：「比颱風下的還大」。

中央氣象署資料顯示，今天全台前100名雨量，台東縣就占一半以上，其中前5名都超過200毫米，且集中在縱谷地區，市區雨量也累積超過100毫米，主要受低壓帶影響，天氣不穩定。

雨勢之大，市區街道因不及排水，出現積水狀況，水深超過腳踝，許多車輛只能冒險涉水，機車騎士則擔心熄火，直接牽車，避開淹水地區，直呼「雨比颱風下的還大，簡直是用倒的」。