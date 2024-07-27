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基隆客運1061、1062路線 8月1日起基隆碇內增停三站
基隆市碇內居民占了暖暖區近三分之一人口，但民眾反映，基隆客運1061、1062並未設置，十分不便，立委林沛祥接獲當地議員建議後協調公路局，滿定自8月1日起，增設世界貨櫃、東興新村及康樂新村這三個站點，方便民眾通勤。
立委林沛祥今天會同暖暖區議員連恩典、林旻勳與交通部公路局、基隆汽車客運公司、基隆市政府交通處及暖暖區公所會勘，針對世界貨櫃、東興新村、康樂新村無站牌而無法停靠的問題現場勘查。
林沛祥說，碇內居住了暖暖區三分之一的人口，由於基隆客運無站牌可停靠，導致許多居民在日常通勤上遇到不便。日前要求基隆客運先向監理單位申請增設停靠這三個站點，滿足碇內民眾的通勤需求，監理單位已經同意。
連恩典、林旻勳說，以前只有市公車的站牌，但經常接到居民反映基隆客運沒有站牌因此都未停靠，增設之後可讓碇內地區民眾通勤到台北或金瓜石、瑞芳更便利。
1062路線為台北市─中山高速公路─新北市瑞芳區─金瓜石；1061路線為台北市─中山高速公路─新北市瑞芳區（不經暖暖區公所）。
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