一定會完工！宜蘭清水大閘門還差9億元 陳金德視察允「中央全力協助」

宜蘭五結鄉冬山河口的清水大閘門建成逾50年，縣府爭取經費新建，今年2月開工後進度超前，然而總經費22億元仍有9億元缺口。行政院公共工程委員會主委陳金德今與縣長林姿妙視察大閘門工程，指示全力協助經費，將和經濟部研議，水利署也允諾「一定會如期完工」。

清水大閘門是1969年建成的建築，50多年來受到地震、老化影響，主結構受損，縣府2018年獲政院核定12億餘元，在原有大閘門上游數十公尺新建閘門，2021年底招標，受到物料上漲與疫情影響8次流標，追加經費到18.7億元，去年9月決標，今年2月開工。

水利資源處指出，新閘門完工後防潮、防洪功能提升，足以應付百年最高水位的洩洪量，此外還會拓寬管理橋、增設管理中心與改善上游河堤，目前工程進度5%，超過預計的1.67%；工程經費18.7億元加上其他項目共22.7億元，經濟部補助13.7億元，仍有9億元缺口。

陳金德表示，冬山河治水工程從前縣長陳定南時代開始，歷時40多年，清水大閘門是最後一塊拼圖；此外這次工程也肩負觀光乃至教育意義，冬山河規畫三大景點，親水公園和生態綠洲已經完成，清水大閘門管理園區將設計成環教中心，就是第三處。

陳金德指示，經費不足以及後續可能再增加的部分，中央全力協助；一同赴會的水利署副署長林元鵬也承諾，大閘門已經開工，絕對會如質如期完工。冬山鄉長林峻輔等人陳情，盼增設大型抽水站加強防洪；陳金德表示，請縣府研議後提出修正計畫，中央會盡力支持。