花蓮秀林鄉長哭訴「苦不堪言」 卓揆：欠花蓮鄉親安全的路

403地震後山區土石鬆動，加上凱米颱風襲台，落石、土石流持續入侵花蓮秀林鄉道路與村落，鄉長王玫瑰哭訴，許多居民住在山腳下，只要下大雨都很擔心土石流，現在只能用「苦不堪言」形容。行政院長卓榮泰表示「這條東部安全回家的路，欠花蓮鄉親很多次」，指示短期內以最快的速度災後復原重建。

卓榮泰今天抵達台9線164.2公里邊坡災點附近勘災，聽取公路局、台鐵公司簡報。鄉長王玫瑰致詞時，一度因為秀林鄉持續被落石、土石流入侵而哽咽落淚，卓榮泰給王玫瑰一個擁抱，感謝鄉長的辛勞。

王玫瑰說，自從403地震後，秀林鄉山頭的土石流很多，地震侵擾、暴雨不斷侵蝕部落，尤其這次颱風造成原本28個土石流潛勢溪流，增加到32個，地質敏感區也有7處，而居民都住在山腳下，土石流就在山上約100公尺、50公尺流下來，「真的不知道該怎麼辦」，現在秀林鄉的狀況苦不堪言，非常無奈。

王說，昨天已經在公所4天3夜，都不敢回家，昨天好不容易回家後，山區又有土石流發生，緊急撤離家戶，希望中央能做完全整治的規畫，公所能量真的不夠。

卓榮泰表示，本來昨天要搭火車到花蓮勘災，但因為颱風關係，鐵公路無法通行，「這條東部安全回家的路，我們欠花蓮鄉親很多次了」，現在要趕快補起來，未來整條路線要有新的想法與做法，未來在適當的時間，仍要坐火車到花蓮，告訴鄉親提供一條安全回家的路。