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台東雨勢不斷 鹿野高台熱氣球起降場積水變「天使的眼淚」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
凱米颱風外圍環流持續影響，台東地區雨勢不斷，鹿野地區12小時累計超過120毫米雨量，讓鹿野高台熱氣球起降場，再度積水成「湖泊」。圖／翻攝自鹿野高台即時影像
凱米颱風外圍環流持續影響，台東地區雨勢不斷，鹿野地區12小時累計超過120毫米雨量，讓鹿野高台熱氣球起降場，再度積水成「湖泊」。圖／翻攝自鹿野高台即時影像

凱米颱風外圍環流持續影響，台東地區雨勢不斷，鹿野地區12小時累計超過120毫米雨量，讓鹿野高台熱氣球起降場，再度積水成「湖泊」，民眾開玩笑說，「熱氣球限定版天使的眼淚來了」。

「大雨沒有停過，雨愈下愈大。」附近居民說，雨勢從凌晨就一直下，今天中午下得更猛，一下子把鹿野高台熱氣球中間的起降場，積滿水了，形成一個湖泊就像嘉明湖，限定版的天使眼淚。

根據中央氣象署資料顯示，鹿野地區27零時至今天中午12點止，累積121.5毫米雨量，預計下午雨勢會持續增加，呼籲民眾嚴防瞬間豪大雨或致災雨勢發生，山區更嚴防土石流發生。

鹿野高台居民表示，鹿野高台大草皮區中央逢雨必積水，不排除是當初為了熱氣球繫留體驗固定的消波塊重壓，使得草皮區中央留下凹陷處。縣府表示，草皮有埋設排水設施，雨緩就退了。

鹿野高台大草皮區中央逢雨必積水，在地居民開玩笑說是熱氣球限定版天使的眼淚。圖／翻攝自鹿野高台即時影像
鹿野高台大草皮區中央逢雨必積水，在地居民開玩笑說是熱氣球限定版天使的眼淚。圖／翻攝自鹿野高台即時影像

凱米颱風 台東 熱氣球 雨量

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