台東雨勢不斷 鹿野高台熱氣球起降場積水變「天使的眼淚」

凱米颱風外圍環流持續影響，台東地區雨勢不斷，鹿野地區12小時累計超過120毫米雨量，讓鹿野高台熱氣球起降場，再度積水成「湖泊」，民眾開玩笑說，「熱氣球限定版天使的眼淚來了」。

「大雨沒有停過，雨愈下愈大。」附近居民說，雨勢從凌晨就一直下，今天中午下得更猛，一下子把鹿野高台熱氣球中間的起降場，積滿水了，形成一個湖泊就像嘉明湖，限定版的天使眼淚。

根據中央氣象署資料顯示，鹿野地區27零時至今天中午12點止，累積121.5毫米雨量，預計下午雨勢會持續增加，呼籲民眾嚴防瞬間豪大雨或致災雨勢發生，山區更嚴防土石流發生。