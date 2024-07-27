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大雨下不停 台東活動取消延期資訊看這裡
凱米颱風外圍環流持續影響，台東地區大雨持續，原訂周末舉行多場重點活動因雨取消或延期，市公所、縣體育會合辦2024馬卡巴嗨健走及晚會活動取消延期，明日東河場最美星空音樂會，延至8月11日；另近日氣候不穩定，熱氣球繫留及自由飛均暫時停飛。
縣政表示，這幾天雨勢持續不斷，考量民眾安全及便利性問題，明天在東河場最美星空音樂會，將延期至8月11日舉辦，剛好當天適逢英仙座流星雨極大期，這將是今年唯一一場流星雨下的音樂會，同時當天在加路蘭遊憩區加開星空導覽場次，讓更多人體驗流星雨魅力。
另市公所年動盛事馬卡巴嗨系列活動之一的健走活動，也因雨大場地濕滑，安全堪慮所以取消活動，並擇期辦理通知。至於晚間開幕晚會，也決定延期舉行，未來若有變化，將即時公告市公所官網，呼籲民眾密切注意。
至於熱氣球嘉年華活動的熱汽球繫留及自由飛，也因凱米颱風過後持續天候不佳，影響飛行條件，經現場專業評估，部分場次繫留及自由飛均暫時停飛，縣府交觀處表示，天候狀況允許下，才能進行相關飛行動作。
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