初生抹香鯨擱淺七星潭 6小時搶救無效將解剖查原因
颱風過後，一隻抹香鯨幼鯨今天不明原因擱淺在花蓮七星潭岸邊，花蓮縣政府等相關單位聯手救援，但幼鯨體力不佳，獸醫師判斷後決定採人道處置，幼鯨擱淺6小時後死亡，將解剖分析原因。
海巡署第九巡防區今晨6時46分獲報，一隻鯨豚擱淺在七星潭一處防風保安林海岸。縣府啟動海洋保育類野生動物救援組織網絡（Marine Animal Rescue Network，簡稱MARN），協同海洋保育署花蓮海洋保育站、縣府動物植物防疫所獸醫、海巡署第12岸巡隊、黑潮海洋文教基金會、遠雄海洋公園獸醫等，到場救護。
現場評估為抹香鯨，體長約4.2公尺，體重超過800公斤，因體表有鯨豚新生兒才有的胎摺特徵，背鰭、尾鰭尚未完全展開，腹部肚臍也還沒有癒合，依相關特徵推測是還在喝奶的初生幼鯨。
縣府農業處表示，工作人員到場時，根據幼鯨呼吸頻率及活動力，評估體力不佳，雨後沙灘鬆軟增添搬運困難，附近海面又沒有看到其它抹香鯨，經過獸醫師判所抹香鯨狀況不佳，依MARN作業手冊，決定人道處置，幼鯨於中午12時46分死亡。
抹香鯨幼鯨為何擱淺在七星潭？明天將由中華鯨豚協會及專業獸醫師解判分析原因。
農業處長陳淑雯提醒，若民眾見到鯨豚擱淺，請撥打118通報海巡署，不要逕自推入海中，可依「三要四不原則」，予以扶正、保濕、紀錄呼吸心跳，不要讓鯨豚風吹日曬、不要站於離頭部尾部太近的地方、不要推拖拉扯牠及不要喧嘩。
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