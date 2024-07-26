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謝國樑愛女無端捲入罷樑 基市府：利用小朋友行徑惡劣
近日有部分臉書社群轉貼市長謝國樑與女兒的合照及文章，影射在罷樑之際謝市長要博同情，基隆市政府今天澄清，近日網路出現有關謝國樑及其女兒的相關報導與文章，不僅未經過謝國樑授權刊登，對於小朋友的照片也未給予馬賽克等處理，已有侵犯肖像權之虞，行徑惡劣。
近日有部分社群分享文章，影射謝市長在罷樑之際要博同情，並貼出相關照片，在社群引發爭議。
基隆市政府表示，目前一心一意專心市政打造市政亮點，近期凱米颱風剛離境，也正在進行災後復原事宜，並未委託任何人或任何單位撰寫有關謝市長家人的文章，更未允許對其他媒體的舊有報導進行抄襲，甚至利用小朋友照片進行導流，行徑惡劣。
基隆市政府指出，近期分享該文章的粉專不只一個，甚至假冒知名粉專名義，用各種議題博人眼球，呼籲民眾睜大眼睛切勿上當。
民進黨議員鄭文婷說，希望身為人父的謝國樑能夠讓政治歸政治，不要把基隆市民當傻瓜，有沒有散布訊息只有市長最清楚。
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