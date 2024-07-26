謝國樑、童子瑋、高嘉瑜父親節表揚同台 罷免案顯機鋒

基隆市信義區今天表揚模範父親、好人好事代表，基隆市長謝國樑及被點名罷免的議長童子瑋，還有先前曾說過隨時做好上場準備的前立委高嘉瑜三人同台。三人都上台致詞，互顯機鋒。

國民黨市長謝國樑和民進黨議長童子瑋，今天座位隔開並未坐一起，中間隔了5公尺的走道，兩人一起陪同家屬拍照，中間也隔了2個座位，沒太多互動，民進黨高嘉瑜則坐在家屬席。由於目前正值罷免案正在二階連署查對時刻，三人現場互動受囑目。

謝國樑致詞時除了祝44位受獎的模範父親、好人好事代表父親節快樂外，也感謝議會對市政的關心和指導，並表示一起度過困難就，是基隆民眾大家感情深厚的寫照，平平順順的日子大家反而覺得沒有什麼，「唯獨在患難、艱難的時候，才能展現我們團結的力量」，就像這次颱風安然度過一樣。

議長童子瑋致詞時聲音有點沙啞，但有議員一字排開一起上台，他感謝各位模範父親的付出後，特別點名高嘉瑜，請她跟大家揮揮手，他介紹她的父親今年獲得好人好事代表，這麼優秀又熱心公益的父親，培養出很有才能的立委。

高嘉瑜的父親高義信是義幸里選出的好人好事代表，高父平時熱心公益，長期擔任社區志工打掃、協助里內事務，善行足為表率。高嘉瑜表示，她從小父親就很熱心公益，尤其是學校的事情，協助很多小朋友，大家都叫他「高爸爸」。