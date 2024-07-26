傳奇球星郭源治 旅日職棒物件進駐史前館

台灣旅日傳奇球星郭源治，曾在日職創下百勝利、百救援的傲人成績，上月他與國立台灣史前文化博物館簽訂委託管理契約書，將自己職棒生涯使用的球衣裝備及獎牌，共計46項物件，交由史前館進行後續研究與展示使用。

史前館代理館長蔡志忍表示，去年完成更新後的南島常設展廳，有了「大郭」提供的輝煌奮戰歷程物件，參觀民眾津津樂道的不只是南島族群的貢獻，也能從中體悟充滿其無比的韌性，進而能與成為自我鼓勵的來源，並且成為邁向未來的借鏡。

郭源治委託管理物件中，包含1988年日職中央聯盟年度MVP獎牌、1987與88年中央聯盟最優秀救援投手獎牌、1994 年中央聯盟最優秀防禦率投手獎牌、百勝百救援及千次奪三振獎章，還有實戰球衣與棒球手套等，非常豐富珍貴。

據了解，出生台東阿美族阿西路愛部落的郭源治，國小畢業後就從台東北上打球，從威廉波特少棒隊到高中、大學時期就是家喻戶曉的球星，進入日本職棒中日龍隊後，更將自己的技術與抗壓力提升，足以名留青史。退休至今持續培育花東基層棒球，為自己的家鄉付出心力。