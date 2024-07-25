快訊

凱米颱風尾…晚餐煮一半驚覺雙腳泡水 彰化大淹水二林市區水位上升中

凱米颱風讓房子、愛車泡水！「颱風洪水險」理賠一次看

整理包／凱米颱風大雨狂下早早睡！ 全台26日停班停課資訊出爐

強震強颱夾擊「現實重創觀光」 花蓮又一民宿退場

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮新城鄉「溫叨行旅」開業3年，不敵強震、強颱夾擊，宣告退場。圖／取自「溫叨行旅」臉書
花蓮新城鄉「溫叨行旅」開業3年，不敵強震、強颱夾擊，宣告退場。圖／取自「溫叨行旅」臉書

0403強震過後又遇強颱肆虐，再度重創觀光，原本到7月底住宿率還超過2成，但聯外鐵公路交通尚未完全恢復，業者統計近期住宿率瞬間大跌到只剩個位數；新城鄉開業3年的「溫叨行旅」今天宣布「登出旅宿人生」，即日起宣布結束營業。

震後花蓮住房率慘澹，好不容易7月略有回溫，業者統計19日到21日舉辦太平洋南島聯合豐年節期間，住宿率拉抬到38%，之後到月底也約22%，沒想到強颱凱米夾帶暴風雨肆虐，鐵公路受到重創，也再次對旅遊業形成重擊。

花蓮縣旅館同業公會理事長張琄菡說，颱風過後陸續出現退房電話，即日起約一周內，住宿率直直落，僅剩5到8%；業者估算，觀光署從6月1日推出每天1000元的花蓮住宿補助，約只執行1億元，也就是50天約10萬個人使用，換算全縣一天平均僅2000人。

花蓮觀光業低迷，旅宿業相繼撐不住退場，已有18家旅館相繼宣布熄燈，凱米颱風過後，今天「溫叨行旅」也在臉書宣布結束營業的消息。

業者提及，近期地震和颱風的自然災害的洗禮，不只使得花蓮的天然環境及交通驟變，引以為傲的太魯閣也需好好的休養生息，昨夜的凱米強颱更讓可愛的澳洲茶樹一根根低下了頭，身處花蓮，我們曉得有時候天災無法預測，「很可惜現實重創了觀光產業。」

住宿 凱米颱風 花蓮

延伸閱讀

凱米亂交通！花蓮訂房已退逾5成 業者嘆：史上最慘暑假

不斷更新／凱米颱風挾暴雨！高雄8區、屏東5鄉宣布26日停班停課 各地颱風假狀況看這裡

凱米颱風重創多縣市 張善政：桃園救災團隊隨時馳援

凱米颱風豪大雨持續 釀雲林13人傷、1人騎車自摔不治

相關新聞

強震強颱夾擊「現實重創觀光」 花蓮又一民宿退場

0403強震過後又遇強颱肆虐，再度重創觀光，原本到7月底住宿率還超過2成，但聯外鐵公路交通尚未完全恢復，業者統計近期住宿...

花蓮復育台灣黑熊有成 大地震影響棲地企業伸援手

台灣豐富的生態環境孕育出多樣化的特有動物，但隨著人類的活動，越來越多珍稀物種正面臨滅絕危機，從日常生活為保育動物盡份力，是不少企業努力的目標。

基隆今凌晨風雨加劇比昨更強 封湖海路公車減班或停駛

基隆市受到凱米颱風影響，昨晚到今天凌晨都有不小的風雨，今天上午5點多風雨增強，民眾說，雖然已經出海，但在基隆感受比昨天風...

虧慘 北花線1580、1071明年不續營

東部台鐵火車票過去一票難求，客運業者推出宜蘭羅東鎮往返花蓮路線，因虧損上千萬，今年3月停駛，交通部推出板橋、南港到花蓮「...

主視覺揭曉 鷄籠中元祭 推平安發摟米

基隆「鷄籠中元祭」今年主視覺圖騰昨公布，以「吉」為設計中心，象徵基地昌隆，且圖象為龍，今年邁入第170年，由張廖簡姓宗親...

媽媽是基隆人 「獅王」吳介民操刀今年中元祭主視覺

今年「鷄籠中元祭」由投身設計業30多年的吳介民操刀，吳的媽媽是七堵人，爸爸曾在八斗子北火電廠工作，他說，能為媽媽的故鄉盡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。