強震強颱夾擊「現實重創觀光」 花蓮又一民宿退場

0403強震過後又遇強颱肆虐，再度重創觀光，原本到7月底住宿率還超過2成，但聯外鐵公路交通尚未完全恢復，業者統計近期住宿率瞬間大跌到只剩個位數；新城鄉開業3年的「溫叨行旅」今天宣布「登出旅宿人生」，即日起宣布結束營業。

震後花蓮住房率慘澹，好不容易7月略有回溫，業者統計19日到21日舉辦太平洋南島聯合豐年節期間，住宿率拉抬到38%，之後到月底也約22%，沒想到強颱凱米夾帶暴風雨肆虐，鐵公路受到重創，也再次對旅遊業形成重擊。

花蓮縣旅館同業公會理事長張琄菡說，颱風過後陸續出現退房電話，即日起約一周內，住宿率直直落，僅剩5到8%；業者估算，觀光署從6月1日推出每天1000元的花蓮住宿補助，約只執行1億元，也就是50天約10萬個人使用，換算全縣一天平均僅2000人。

花蓮觀光業低迷，旅宿業相繼撐不住退場，已有18家旅館相繼宣布熄燈，凱米颱風過後，今天「溫叨行旅」也在臉書宣布結束營業的消息。

業者提及，近期地震和颱風的自然災害的洗禮，不只使得花蓮的天然環境及交通驟變，引以為傲的太魯閣也需好好的休養生息，昨夜的凱米強颱更讓可愛的澳洲茶樹一根根低下了頭，身處花蓮，我們曉得有時候天災無法預測，「很可惜現實重創了觀光產業。」