花蓮復育台灣黑熊有成 大地震影響棲地企業伸援手

在台灣這座翠綠的寶島上，有高山、湖泊、瀑布和海岸線交匯，彷彿是大自然的鬼斧神工揮灑而成的壯麗篇章，這片土地也因此孕育了許多獨特而珍貴的生命，許多角落都蘊藏著動人的故事。隨著韶光荏苒，物換星移，人類和大自然的平衡正在改變，有些台灣特有種卻逐漸消失在我們的視野中，像是台灣黑熊、台灣穿山甲、石虎等。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近一年（2023/07/23~2024/07/21）討論「動物保育」，網友關注的焦點為黑熊、穿山甲、石虎、絕種、瀕臨、推廣、教育、救援等熱門關鍵字，網友表示「人類不要侵犯野生動物的棲息地」、「是要維持整個生態，而不是單一物種」、「支持停止開發，保護石虎」、「台灣黑熊剩沒幾隻還獵」。

打破獵殺的鎖鏈 跟著護熊職人號探索台灣黑熊

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

棲息地的破壞和惡化使得牠們無法安身，而人類的大肆捕捉和獵殺，更讓情況雪上加霜，台灣黑熊目前被列為最高等級的瀕臨絕種保育類動物。曾有學者推估台灣黑熊僅存不到600隻，雖然經過大家的齊心努力，部分地區保育有成，但近幾年卻常傳出黑熊誤踩人類陷阱或被獵殺的消息，著實令人心痛不已。日前，一隻編號為BB03的台灣黑熊，被發現死於瓦拉米步道山風二號吊橋下的瀑布旁，經解剖發現，這隻黑熊的左側胸腔背部中彈，推測已死亡超過三日，玉山國家公園管理處分析，牠的死亡之位置距離國家公園邊界僅有300公尺，無法排除夜間盜獵之可能性，消息一出不少網友相當生氣及不捨，「牠應該很努力的逃走想活下去」、「都什麼年代了還在捕獵」、「看到就氣憤！抓起來鞭刑吧」。

ISUZU台北合眾汽車提供

近年來，企業也熱情投身於動物保育的行列。2022年，ISUZU台北合眾汽車捐贈了一輛「護熊職人號」給台灣黑熊保育協會，用實際行動守護台灣黑熊，這輛滿載希望種子的巡迴車如同保育大使，時常奔馳於偏遠山區，翻山越嶺帶著繪本、圖書、桌遊、影音和教具等豐富資源，透過有趣的互動方式，向大家傳遞黑熊保育的知識；2023年，ISUZU與台灣黑熊保育協會合作，推出一系列「用愛護黑熊」生態保育活動，從北到南跑透透，帶著大家一起學習黑熊的小秘密和生態保育的重要性，無論是大朋友還是小朋友，都能從活動中發現保育的樂趣，為黑熊的未來加油打氣！

ISUZU台北合眾汽車提供

作為台灣黑熊之鄉的花蓮，因為數起大地震重創當地經濟與觀光旅遊，台灣職人後盾ISUZU台北合眾汽車再次發起「用愛護黑熊」計畫，攜手交通部觀光署、台北市觀光傳播局和台灣黑熊保育協會，結合環境永續、振興花蓮與守護台灣的理念，於7月20日舉辦了一場以「生態保育」和「愛心公益」為主題的公益市集活動。

現場熱鬧非凡，不僅有各種花蓮特色文創商品，以及動物保育團體與公益基金會參與，還有豐富的親子活動，最受孩子們歡迎的莫過於趣味十足的人力電刷車，及親子同樂的DIY手作課程。黑熊保育協會的志工「黑寶」也駕著保育巡迴專車再次亮相，並首度與交通部觀光署的「喔熊」和臺北市吉祥物「熊讚」一起登場，與孩子們進行了有趣的互動，共同呼籲大家重視瀕臨絕種的台灣黑熊；活動也邀請大家用銅板獻愛心，將募款金額全數捐贈給台灣黑熊保育協會，展現了企業對守護家鄉自然生態的實際支持。這次的「用愛護黑熊」市集，不僅帶給花蓮居民和遊客們一個充滿愛心與歡樂的日子，也再次喚醒大家對台灣黑熊保育的重視。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月23日至2024年07月21日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『梁見後』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

看更多網路溫度計文章

《當黑熊消失時》專題報導

誤中陷阱受傷、慘遭射殺！車商跨界合作打造「護熊職人號」就為「牠」

護熊行動出發！ 落實10點離黑熊保育更靠近

我愛大海！喜歡它就跟著一起做 用5個行動友善海洋

臺北市立動物園馬來貘生了！貘寶寶淡定秤重、測量 網驚呼：怎「貘」那麼可愛！