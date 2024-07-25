基隆今凌晨風雨加劇比昨更強 封湖海路公車減班或停駛

基隆市受到凱米颱風影響，昨晚到今天凌晨都有不小的風雨，今天上午5點多風雨增強，民眾說，雖然已經出海，但在基隆感受比昨天風雨都很更大，風強雨驟；湖海路已經封閉，市公車及國道客運都有減班或停駛，請民眾注意。

根據中央氣象署今天上午6時15分最新氣象資料顯示，凱米颱風過去3小時強度稍減弱，目前中心位於新竹西北西方，向西北西轉西北移動，其暴風圈仍籠罩台灣及澎湖、馬祖並逐漸進入金門，各地風雨持續中，對台灣各地及澎湖、金門、馬祖構成威脅；預計此颱風強度有減弱趨勢。

氣象署表示，基隆今天上6到12時最大陣風10級，平均風6到7級；過去24小時累積雨量，基隆有三處測得雨量已破100毫米，包括七堵、五堵及暖暖，分別為104、100、107毫米。

據民眾表示，基隆今天上午5點多雨勢開始增大，風勢也有增強，比昨天和今天凌晨的風雨都大，幸好有放假。

市府表示，外木山湖海路因擔心有落石，已經完成預警性封閉，雙向不通，請民眾注意。

市府公車處表示，市公車於今天上午5時起，101、103、104、201、202、203、204、301、302、303、402、501、502、505、601、602、605路線減班行駛，其餘路線均停止行駛，遇風雨影響班車安全行駛時，將另公告全面停駛，班次行駛時間，詳如公車處網站：https://www.klcba.gov.tw/

今天停止上班、停止上課，考量民眾風雨移車困難，為確保民眾安全，除忠一路、孝二路、忠四路、仁五路、愛三路、成功二路不開放外，其餘路段持續開放紅黃線停車，同時暫停全市路邊停車收費。特別呼籲民眾於開放紅黃線停車路段，應順向靠邊停車，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止並排停車，以提供搶災車輛通行，確保公共安全維護。

法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。

行經基隆市境內的國道客運及公路客運營運資訊整理如下：

(1)國光客運：原則停駛，1813、1815視狀況再對外公布。 (2)國光客運：1551、1800、1801、1802、1803、1804、1805、1813D、1814、1880停駛。 (3)首都客運：1579停駛。 (4)基隆客運及光華巴士：9006停駛。 (5)泰樂客運：1550、1558、9026停駛。 (6)日豪客運：1573停駛。 (7)基隆客運：1031、1032、1061、1062、1068、1088停駛。 (8)新北客運：1191停駛。 (9)大都會客運：原則停駛，2088視風雨狀況再行宣布。

環保局考量民眾清理家園需求及預估下午風雨倘漸緩，今天垃圾輔助點（定點）持續暫停一日，夜間將正常收運垃圾。