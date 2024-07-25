主視覺揭曉 鷄籠中元祭 推平安發摟米

基隆「鷄籠中元祭」今年主視覺圖騰昨公布，以「吉」為設計中心，象徵基地昌隆，且圖象為龍，今年邁入第170年，由張廖簡姓宗親會主普，活動8月上旬登場。市府今年推出「平安發摟米」特色文創品，寓意平安和祝福隨行。

活動重頭戲是每年農曆7月14日晚上放水燈遊行。每年由各宗親會輪流主普，今年邁入第170年。系列活動從8月3日午夜登場、8月4日下午2點在開基老大公廟「開龕門」。

主視覺插畫中展示，包括中元祭慶典中的水燈、豎燈篙、普度、米雕、主普壇等傳統特色元素。設計色調深藍色背景，搭配暖橘與紅色調，營造夜間祭典的溫馨與希望氛圍。

文化觀光局長江亭玫表示，主視覺由藍本設計顧問公司執行長吳介民監製，吳母是基隆人、吳父曾在八斗子台電北火電廠工作，與地方有特殊情感。

吳介民分享創作心得，表示爸爸每年都會回到八斗子漁港，與當年的結拜兄弟聚餐，且小時候去看放水燈，因人山人海，他被爸爸扛在肩膀上避免走丟，其髮油味至今還難以忘懷。

鷄籠中元祭源自1855年漳泉械鬥死傷眾多，每年姓氏輪流主辦中元祭，以血緣代替地域觀念，用賽陣頭來代替打破頭陋習。

文化觀光局今年推出「平安發摟米」特色文創品，以「Follow Me」諧音，寓意平安和祝福隨行。