虧慘 北花線1580、1071明年不續營

東部台鐵火車票過去一票難求，客運業者推出宜蘭羅東鎮往返花蓮路線，因虧損上千萬，今年3月停駛，交通部推出板橋、南港到花蓮「北花線」目前因地震停駛，業者指出，營運迄今虧損上億元，已向公路局申請1580線及1071線2條北花線，明年1月期滿不再經營。

宜蘭羅東鎮往返花蓮路線，由國光客運、葛瑪蘭客運公司聯營，有了公車載運，避免花東人買不到火車票。葛瑪蘭客運副總李俊仁指出，經常只有個位數搭乘，營運至今虧損2千萬元，依法從3月1日試行停駛6個月。

蘇花改2020年1月6日通車，交通部推出板橋、南港到花蓮「北花線」，首度與工業局、台灣創意設計中心、車體公會合作打造11輛「北花線回遊號」，統聯客運1663線、台北客運1071線、首都客運1580線，業者原本看好前景，還準備74輛一般大客車，合計投入85輛。

但通車第一年疫情爆發，運量直線下滑，業者減班，加上台鐵採購的EMU3000型城際列車陸續上路，北迴線運能提升，一票難求獲改善，壓縮客運生存空間。

首都客運總經理李建文說，北花線客運每天往返各1班，每班車經常2、3人搭乘，營運迄今虧損上億，已向公路局申請1580線及1071線，明年1月期滿不再經營。

家住羅東、通勤花蓮上班的王先生說，少了選擇，只能搭火車上下班；但黃小姐說，到花蓮火車車程約1個半小時，客運卻2個半小時，較耗時本就難以競爭。