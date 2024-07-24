媽媽是基隆人 「獅王」吳介民操刀今年中元祭主視覺

今年「鷄籠中元祭」由投身設計業30多年的吳介民操刀，吳的媽媽是七堵人，爸爸曾在八斗子北火電廠工作，他說，能為媽媽的故鄉盡一份力，是讓他深感榮幸的事。

吳介民在臉書分享創作心得，表示她的媽媽是基隆七堵人，爸爸年輕的時候，曾在基隆八斗子的台電北火電廠工作。後來爸爸每年都會回到八斗子漁港，與當年的北火結拜兄弟聚餐。每次聚會他都要聽「重播」的故事，但他們這段情感深深地刻在他的心裡，他也因此對基隆有著一份特殊的情懷。

吳介民說，作為半個基隆人，今年能夠擔任「鷄籠中元祭主視覺及標誌」的設計規畫，感到無比的欣喜。從事設計行業已經30多年，能為母親的故鄉盡一份力，也是讓他深感榮幸的事。

吳介民回憶小時候，他的爸爸會帶孩子去基隆看中元祭放水燈。記得人山人海，爸爸怕他走失，把他扛在肩膀上，爸爸的髮油味，至今猶在鼻間縈繞，難以忘懷。

吳介民說，鷄籠中元祭不僅是台灣首屈一指的無形文化資產，背後的意義更是深遠。主辦單位解說中元祭歷史，指清朝咸豐年間，為了平息基隆地區漳州、泉州人士械鬥，將雙方死難者骸骨合葬「老大公廟」。