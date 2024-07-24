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「鷄籠中元祭」主視覺公布！擲筊意象祈求平安 蓮花寓意悲天憫人

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今天公布今年「鷄隆中元祭」主視覺圖騰，設計以「吉」字為中心，吉字代表繁榮昌盛，象徵基地昌隆。圖／基市文化觀光局提供
基隆市政府今天公布今年「鷄隆中元祭」主視覺圖騰，設計以「吉」字為中心，吉字代表繁榮昌盛，象徵基地昌隆。圖／基市文化觀光局提供

基隆市政府今天公布今年「鷄籠中元祭」主視覺圖騰，設計以「吉」字為中心，吉字代表繁榮昌盛，象徵基地昌隆。上方圖案融入擲筊意象，帶有祈求平安的良善美意，下方的蓮花圖案寓意悲天憫人精神。

鷄籠中元祭是文化部登錄編號1的台灣無形文化資產，重頭戲是農曆7月14日晚上放水燈遊行。中元祭每年由各宗親會輪流主普，今年邁入第170年，主普宗親會是張廖簡宗親會。今年系列活動從8月3日（農曆6月29日）午夜登場，8月4日（農曆7月1日）下午2點開基老大公廟「開龕門」。

基隆市文化觀光局今天公布中元祭主視覺設計，以「吉」字為中心，象徵基地昌隆。「吉」字代表繁榮昌盛，上方融入了擲筊的意象，有祈求平安良善美意，邊緣微微翹起，有如海洋廣場的黑鳶飛翔。吉字下方的蓮花寓意悲天憫人，傳達博愛普施和包容和平精神。

主視覺中的插畫展示基隆的在地特色，包括中元祭慶典中的水燈、豎燈篙、普度、米雕、主普壇等傳統特色元素。設計色調以深藍色作為背景，搭配暖橘與紅色調，營造出夜間祭典的溫馨與希望氛圍，巧妙結合傳統與現代，使整體設計更具吸引力。

文化觀光局長江亭玫表示，今年的主視覺由藍本設計顧問公司執行長吳介民監製，吳的媽媽是基隆人，吳的爸爸曾在八斗子台電北火電廠工作，跟基隆有特殊情感連結。希望鷄籠中元祭170主視覺讓人耳目一新，讓人看到主視覺就想到鷄籠中元祭，一代接一代傳承下去。

吳介民在臉書貼文說，作為半個基隆人，能夠擔任今年鷄籠中元祭主視覺及標誌設計規畫，感到無比的欣喜。從事設計行業已經30多年，能為母親的故鄉盡一份力，讓他深感榮幸。

文化觀光局配合文化祭活動，推出「平安發摟米」特色文創品，封面就是今年主視覺圖騰，以「Follow Me」諧音命名，寓意平安和祝福隨行，希望民眾來基隆帶走一份平安。

基隆市政府今天公布今年「鷄隆中元祭」主視覺圖騰，中元祭活動今年邁入第170年。圖／基市文化觀光局提供
基隆市政府今天公布今年「鷄隆中元祭」主視覺圖騰，中元祭活動今年邁入第170年。圖／基市文化觀光局提供
基隆市政府今天公布今年「鷄隆中元祭」主視覺圖騰，設計以「吉」字為中心，吉字代表繁榮昌盛，象徵基地昌隆。圖／基市文化觀光局提供
基隆市政府今天公布今年「鷄隆中元祭」主視覺圖騰，設計以「吉」字為中心，吉字代表繁榮昌盛，象徵基地昌隆。圖／基市文化觀光局提供
基隆市政府配合今年「鷄隆中元祭」活動，推出「平安發摟米」特色文創品，希望民眾來基隆帶走一份平安。圖／基市文化觀光局提供
基隆市政府配合今年「鷄隆中元祭」活動，推出「平安發摟米」特色文創品，希望民眾來基隆帶走一份平安。圖／基市文化觀光局提供

中元祭 基隆 放水燈 普度

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