土石流紅色警戒 宜蘭大同鄉英士村290人全數撤離

凱米颱風直撲宜蘭，目前已升級強烈颱風，全縣風雨仍在增強。山地鄉大同鄉英士村位於土石流紅色警戒區域，大同鄉防災中心會議決議撤村，上午10時25分許290名村民全數撤離，過程中無意外發生。

三星警分局指出，宜蘭雨勢不斷，山區多處土石坍方，英士部落更是位於土石流紅色警戒區域，防災中心今天上午9時決議預防性撤村，安置於大同鄉復興村活動中心。

警員深入各部落與住家，協助村民撤離，行動不便者則由警員背負、攙扶上車。分局表示，上午10時25分許，14男12女共26名老弱與行動不便的村民，已安置到復興村活動中心，其餘264名村民主動撤離到其他鄉鎮依親。

英士村長呂紹維說，目前全部村民都已撤離，撤離時道路還算順暢，過程中並未發生意外，至於何時可以回家，還是要看防災中心的指揮。