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就業中心專案協助 弱勢家庭20歲輕度智障青年找到工作

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市20歲的輕度智能障礙青年「小育」，在基隆就業中心協助下進入職場，已在超商工作3個月。圖／基隆就業中心提供
基隆市20歲的輕度智能障礙青年「小育」，在基隆就業中心協助下進入職場，已在超商工作3個月。圖／基隆就業中心提供

基隆市20歲的輕度智能障礙青年「小育」，2年前高中畢業後想找工作分攤家計，但投遞履歷都石沉大海，慢慢地足不出戶窩居在家。小育前往基隆就業中心諮詢，服務人員評估後推薦超商企業，運用「職場學習及再適應計畫」錄用，3個月前開始工作，走出新的人生道路。

基隆就業中心表示，基隆市身心障礙者超過2萬1千人，身心障礙者求職，因為相對缺乏支持資源和引導，面臨更多的困難與挑戰，勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署有規畫提供全方位的支持，協助克服障礙接軌職場。

為了協助具有工作能力及工作意願的身心障礙者就業，基隆就業中心設有身心障礙就業服務人員，針對求職者現況進行優劣勢分析，再運用就業促進工具排除阻礙，量身開發友善職缺。

身心障礙者就業後，服務人員也會持續追蹤就業狀況，進行職場輔導，視工作環境導入職務再設計，提供身心障礙求職者全方位的支持與陪伴，「小育」就是基隆就業中心深度諮詢與精準評估，協助就業。

基隆就業中心指出，小育輕度智能障礙內向寡言，他的父親長期失業，全家靠社會福利補助金度日。2年前高中畢業後，小育想找工作，但投遞履歷都石沉大海，連面試機會都沒有。

在教會朋友引領下，小育來到基隆就業中心尋求協助。就業服務員發現小育有語言障礙，無法回應複雜性對話，加上穿著二手衣物及已開口的鞋子，顯然都是求職障礙，如果有面試機會也必然被扣分。

基隆就業中心先協助小育採購新衣服與鞋襪，為了提升小育面試成功機會，就服員也親自拜訪廠商開發職缺，成功推薦企業運用「職場學習及再適應計畫」錄用小育，再橫向連結職業重建中心，運用「身心障礙者職務再設計」，設計專屬工作流程及工作時間調整，讓小育的工作表現有很大的進步。

小育已在便利超商工作3個月，由店長擔任職場導師，手把手教導每一個工作步驟。店長說，小育反應較慢，但有在進步，相信總有一天能夠獨立作業。

基隆市20歲的輕度智能障礙青年「小育」，在基隆就業中心協助下進入職場，已在超商工作3個月。圖／基隆就業中心提供
基隆市20歲的輕度智能障礙青年「小育」，在基隆就業中心協助下進入職場，已在超商工作3個月。圖／基隆就業中心提供
基隆市20歲的輕度智能障礙青年「小育」，在基隆就業中心協助下進入職場，已在超商工作3個月。圖／基隆就業中心提供
基隆市20歲的輕度智能障礙青年「小育」，在基隆就業中心協助下進入職場，已在超商工作3個月。圖／基隆就業中心提供

基隆 求職 職場

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