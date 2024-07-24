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礁溪協天廟主委遭砍 掀改選糾紛疑雲

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
礁溪協天廟主委「雙包案」紛擾未休，雙方互控，疑似演變成暴力事件，新派主委吳宏昱在農會前停車場遭人砍傷，震驚地方。圖／讀者提供
礁溪協天廟主委「雙包案」紛擾未休，雙方互控，疑似演變成暴力事件，新派主委吳宏昱在農會前停車場遭人砍傷，震驚地方。圖／讀者提供

宜蘭礁溪協天廟主委吳宏昱前天在農會停車場被砍，當時他正要上車，遭黑衣男持斧頭砍傷膝蓋，驚動農會人員衝出來救人，警方逮到呂嫌供稱，因行車糾紛報復。最近新舊派主委改選鬧得風風雨雨，全案疑與改選糾紛有關；另一派主委簡蒼明說，此事與他們無關。

擁有200多年歷史的礁溪協天廟，每年香油錢進帳上億元，廟方主委對地方具影響力，兵家必爭。4年前，13屆協天廟管理委員會主委改選「鬧雙包」，舊派與新派互轟改選不合法，各擁主委，舊派以簡蒼明為首，新派以吳宏昱帶頭，雙方多次對簿公堂，全案經法院今年3月20日裁決確認吳宏昱主委身分。

但另一派簡蒼明等人仍以廟方名義用印發文，吳宏昱7月12日前往地檢署控告對方偽造文書。「雙包案」歷經4年又要改選主委，縣府雖居中協調，但簡蒼明仍在7月15日開信徒代表大會，一步步進入主委改選程序，爭議愈演愈烈。

吳宏昱是礁溪鄉農會理事，竟在農會門口遭人砍傷。吳宏昱表示，22日下午他到農會處理事務，離去時才剛開車門，一旁衝出黑衣男子持斧頭砍向他，他拚了命要搶下斧頭，但膝蓋已被砍傷，大喊「救命」，搏鬥過程約30秒。

農會人員聽到吳宏昱求助聲，紛紛衝到停車場，黑衣男沒戴口罩，有人朝他拍照、錄影，凶嫌開車逃逸，但車號被記下。吳宏昱就醫檢查，手腳被刀刃劃傷，膝蓋骨裂。

吳宏昱說，日前住家附近疑似有不明男子徘徊，開車時有人故意挑釁逼車，覺得不對勁，向警方報案，沒想到意外還是發生，研判此事應與協天廟爭議風波有關。

礁溪警方在案發當天拘提28歲呂嫌到案，呂供稱因為行車糾紛懷恨報復，依殺人未遂與傷害罪送辦，警方懷疑幕後另有主使者，全力偵辦。

停車場 殺人未遂 農會

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