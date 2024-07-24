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強震後 花蓮認養童增3成

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

受通貨膨脹影響，加上認養童人數增加，基督教芥菜種會緊急招募1萬名認養人，盼能一起支持家庭整體認養服務，幫助弱勢兒童面對生活挑戰。

芥菜種會指出，0403花蓮強震重創花蓮，截至6月底，芥菜種會在花蓮的認養童數，也比去年同期增加31.5%。據主計處資料，今年6月所得最低20%家庭的消費者物價指數（CPI）年增率達2.53%，代表弱勢家庭的「體感通膨」比一般社會大眾更嚴重，大環境讓弱勢者的生活更加困難。

認養童小志（化名）的父親，疑似漸凍症無法工作，家中經濟重擔落在妻子身上，芥菜種會提供家庭經濟和生活需要的支持，並有芥菜種會的助人社工高蓓蒂及一般社工訪視、關懷與陪伴，經半年關懷，不僅父親敞開內心，母親也有了笑容，逐漸把家的力量帶回來。

芥菜種會執行長李肇家說，社會的穩定源於家庭的穩固，不論是家的照顧還是恢復，關鍵不只是孩子，更是在「照顧者」，包括父母、隔代教養長輩或親屬，他們獲得即時的幫助，就能改善情況。他指出，芥菜種會每月認養童服務經費不斷增加，因此號召一萬名認養人，透過捐款或定期定額，一起支持家庭整體認養服務。

社工 花蓮強震 認養

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