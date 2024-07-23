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萬安演習結束又見基隆公車拋錨 市府：加強保養

中央社／ 基隆23日電

基隆市近日頻傳公車拋錨事件。民進黨籍基隆市議員張之豪今天說，萬安演習明明已於下午2時結束，又見市公車拋錨。市府表示，將加強保養，降低故障率。

基隆市今天下午1時30分至下午2時實施萬安47號演習，公車配合交通管制暫停行駛。

張之豪隨即於臉書（Facebook）發文指出，「現在2點，演習已經結束了，這台公車怎麼還在？」並附上一張公車拋錨的照片，圖中寫下「演習中車子要停靠在路邊？可是這台公車一路漏油拋錨路邊耶，謝國樑市長，請問這是本月第幾台拋錨了？」

貼文一出，引發不少網友幽默回應，像是「國樑演習持續中」、「基隆專屬，中古拋錨市公車裝置藝術巡禮」、「基隆不動產的傳說」、「報能走的有幾台，可能快一點」、「每日拋」、「一時拋錨一時爽，一直拋錨一直爽」。

基隆市公共汽車管理處回應，謝國樑日前已宣布，預計2年內編列預算將現有的大型公車全部汰換成新的電動公車。

管理處表示，將計畫增加公車保養頻率，並在保養中檢查油管、水管或皮帶等零件，若有老化或可能故障的疑慮，將汰舊換新，將低故障風險。

公車 基隆 萬安演習

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