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宜蘭傳統市場文化節封街同歡「琴人樂坊」與京劇 東西方創新合演

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市公所訂8月4日「封街」舉辦傳統市場文化節。圖／市公所提供
宜蘭市公所訂8月4日「封街」舉辦傳統市場文化節。圖／市公所提供

即將進入農曆7月，宜蘭市除了舉辦傳承200多年水燈節，市公所訂8月4日「封街」同歡，在南北館市場的光復路段舉辦「傳統市場文化節」，下午有100多桌的普渡大拜拜，晚上請到曾獲全球音樂獎的「琴人樂坊」與知名京劇老師劉宜沂，東西方創新合演，讓人耳目一新。

宜蘭舊城文化在進入農曆7月前一天舉辦宜蘭水燈節，此民俗源於清朝，晚間浩大陣頭繞街，入夜在宜蘭河畔放水燈；隔天，農曆7月1日（今年是8月4日）普渡大拜拜，市公所封閉南北館市場街道舉辦傳統市場文化節，吸引人潮，帶動民俗月感恩氣氛。

今年的宜蘭市傳統市場文化節，上午普渡儀式由宜蘭市中元民俗推展協進會邀集南、北館市場攤商準備百桌以上的澎派普渡供品，招待過路好兄弟，祈求生意興隆、市民平安。

晚會安排宜蘭在地團體長照C據點、宜蘭約書亞兒童街舞熱力開場，重頭戲是曾獲選2023年全球音樂獎的「琴人樂坊」與知名戲曲京劇劉宜沂老師合作，結合東方傳統、西方古典及現代流行音樂，跨域創新合演。

最後壓軸有《超級紅人榜》爆紅的藝人陳孟賢熱情開唱，及「電音動感舞后」謝金晶帶來勁歌熱舞，感謝市場攤商一年來的辛勞。

市長陳美玲表示，今年活動不僅傳承傳統市場文化，更加入年輕、創新表演元素，希望吸引更多年輕朋友走入傳統市場，採買帶好貨、品嘗美食、體驗民俗文化，感受濃濃的在地人情味。

為了讓普渡儀式及晚會活動順利進行，8月4日中午12時至晚間22時，光復路段（昇平街至中山路）將進行交通管制，禁止汽車、機踏車進入及臨時路邊設攤，請大家配合。

宜蘭傳統市場文化節邀請「琴人樂坊」與京劇，進行一場東西方的創新合演。圖／市公所提供
宜蘭傳統市場文化節邀請「琴人樂坊」與京劇，進行一場東西方的創新合演。圖／市公所提供
宜蘭傳統市場文化節邀請「琴人樂坊」與京劇，進行一場東西方的創新合演。記者戴永華／攝影
宜蘭傳統市場文化節邀請「琴人樂坊」與京劇，進行一場東西方的創新合演。記者戴永華／攝影
宜蘭市公所訂8月4日「封街」舉辦傳統市場文化節，下午有100多桌的普渡大拜拜。圖／市公所提供
宜蘭市公所訂8月4日「封街」舉辦傳統市場文化節，下午有100多桌的普渡大拜拜。圖／市公所提供
宜蘭市公所訂8月4日「封街」，在南北館市場的光復路段舉辦「傳統市場文化節」。記者戴永華／攝影
宜蘭市公所訂8月4日「封街」，在南北館市場的光復路段舉辦「傳統市場文化節」。記者戴永華／攝影

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