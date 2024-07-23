議員邀藝人何嘉文與網紅直播帶貨 宜蘭員山優質農產評鑑拿下前6名

宜蘭二湖鳳梨量少質佳、員山紅龍果更是各大競賽常勝軍，縣議員黃雯如發起直播帶貨行銷，今天請到「水果千金」藝人何嘉文，與網紅企業家「安哥碎碎念」潘俊安等網紅直播，透過產地介紹提升優質水果能見度，帶進訂單。

除了黃雯如，縣議員莊淑如、鄉長張宜樺、宜蘭縣工策會總幹事陳志信也現身支持，力挺公益行銷。縣府農業處表示，宜蘭縣以員山鄉種植的火龍果最多，面積14.2公頃，品質非常好，今天活動現場光是一顆紅龍果就重達1.4台斤，且上周的蘭陽紅龍果評鑑，紅肉組的前6名通通員山鄉農會拿下，成績亮眼。

二湖地區起源於日據時代栽種，屬於古早味的土鳳梨品種「開英種」，每年7至8月盛產，果肉細緻，香甜又帶點微酸，栽培面積僅20公頃，量少質佳。

一行人戴上斗笠和袖套，持鐮刀和進田裡體驗採鳳梨、紅龍果，10幾名網紅直播主全程直播試吃。活動發起人縣議員黃雯如表示，自媒體行銷結合農特產是新型態行銷，這次特別邀請好友風霈國際傳媒的張鈺凰及黃惠蘭協助，號召藝人與網紅參與；行銷觀光與照顧農民是她擔任議員以來努力推動的工作，盼打開員山觀光產業的能見度。

鄉長張宜樺表示，二湖鳳梨是北台灣唯一且緯度最高的鳯梨生產專區，百年歷史傳統、香甜火紅的紅龍果也是員山鄉優質農特產，公益行銷「從產地到餐桌」，把優質農產品推展到全台。

藝人何嘉文的父親從事水果批發，她對各種水果不陌生，倒是第一次親手採鳳梨，DIY鳳梨豆腐乳直播，體驗農事文化。