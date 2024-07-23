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影／颱風來襲前 南橫夜空出現紅色火束、市區閃電不停
凱米颱風來襲，花東地區首當其衝，林業保育署今宣布下午1點起封閉知本森林遊樂區及嘉明湖國家步道等地。此外，南橫山區昨晚出現奇特的紅色閃電景觀，市區也是閃電不斷，氣候變化與平日不同。
林業保育署台東分署公告，7月23日下午1點起預警性封閉，知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道及向陽、嘉明湖山屋。麻荖漏、都蘭山、安通越嶺步道東段、紅石、綠島觀海、綠島阿眉山、鯉魚山、大武觀海、浸水營等地步道；利嘉、知本、延平、錦屏、霧鹿與紅石共6條林道 。
南橫埡口攝影機昨晚7點52分40秒拍攝到東南方天空出現閃電，鏡頭錄下時間很短暫的火紅色閃電。台東氣象站主任冉立群表示，因為過去從未看過，無法解釋。不過有天文專家說，此現象是中高層大氣往高空噴發閃電所產生的巨大噴流，頂部紅色區域有人稱為紅色精靈，能拍到噴流相當罕見。
另方面，昨晚10點多開始，台東市區氣流旺盛，今天凌晨12點多閃電頻繁，娜路彎酒店用縮時攝影錄下相關畫面。冉立群說，影片中的閃電是因為對流雲系發展旺盛，因而造成雲間放電或對地放電現象。
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