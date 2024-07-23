快訊

不斷更新／樂桃航空明後天12航班取消 國內外航班異動一次看

台股終場彈漲614點收22,871點 台積電收979元、漲40元

農曆7月運勢(上)／鼠別輕信人、虎旅遊破財麻煩多、三生肖當心血光災

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／颱風來襲前 南橫夜空出現紅色火束、市區閃電不停

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣府設置在南橫埡口的監視器所拍下俗稱「紅色精靈」的放電現象。記者徐白櫻／翻攝
台東縣府設置在南橫埡口的監視器所拍下俗稱「紅色精靈」的放電現象。記者徐白櫻／翻攝

凱米颱風來襲，花東地區首當其衝，林業保育署今宣布下午1點起封閉知本森林遊樂區及嘉明湖國家步道等地。此外，南橫山區昨晚出現奇特的紅色閃電景觀，市區也是閃電不斷，氣候變化與平日不同。

林業保育署台東分署公告，7月23日下午1點起預警性封閉，知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道及向陽、嘉明湖山屋。麻荖漏、都蘭山、安通越嶺步道東段、紅石、綠島觀海、綠島阿眉山、鯉魚山、大武觀海、浸水營等地步道；利嘉、知本、延平、錦屏、霧鹿與紅石共6條林道 。

南橫埡口攝影機昨晚7點52分40秒拍攝到東南方天空出現閃電，鏡頭錄下時間很短暫的火紅色閃電。台東氣象站主任冉立群表示，因為過去從未看過，無法解釋。不過有天文專家說，此現象是中高層大氣往高空噴發閃電所產生的巨大噴流，頂部紅色區域有人稱為紅色精靈，能拍到噴流相當罕見。

另方面，昨晚10點多開始，台東市區氣流旺盛，今天凌晨12點多閃電頻繁，娜路彎酒店用縮時攝影錄下相關畫面。冉立群說，影片中的閃電是因為對流雲系發展旺盛，因而造成雲間放電或對地放電現象。

昨晚台東夜空不平靜，閃電打雷不斷。圖／娜路彎集團提供
昨晚台東夜空不平靜，閃電打雷不斷。圖／娜路彎集團提供

南橫 台東 嘉明湖

延伸閱讀

南橫上空出現喇叭型紅光 專家：罕見巨大噴流

凱米颱風海陸警報齊發 台鐵成立1級應變小組積極防範

凱米颱風來勢洶洶 台灣虎航宣布2航班異動

凱米颱風就在家門口 北市忙撤河濱設施、避免到河岸邊

相關新聞

凱米來勢洶洶 基隆碧砂漁港遊艇吊上岸數量創歷史新高

中度颱風凱米來勢洶洶，直撲北台灣從宜蘭登陸機會高。基隆市碧砂遊艇港的小型遊艇船主，今天紛紛將遊艇吊掛上岸，以免在海面碰撞...

影／颱風來襲前 南橫夜空出現紅色火束、市區閃電不停

凱米颱風來襲，花東地區首當其衝，林業保育署今宣布下午1點起封閉知本森林遊樂區及嘉明湖國家步道等地。此外，南橫山區昨晚出現...

寵物奴衝一波...宜蘭童玩節「似顏繪」開放報名 與萌寵同框入畫

宜蘭國際童玩藝術打造寵物友善園區，設有免費的寵物寄放處，歡迎寵物和主人共遊，並且預計7月26日安排一場「寵物似顏繪」，邀...

花蓮每人3千元振興券 盼10月發放

花蓮震後百業蕭條，縣府編列預算10億，規畫普發縣民每人3千元振興消費券，已提追加預算送縣議會臨時會審議。有議員建議擴大發...

基隆表揚模範父親、好人好事代表 謝國樑、童子瑋同台

基隆市仁愛區公所今天舉辦模範父親、好人好事代表表揚大會，基隆市長謝國樑、基隆市議長童子瑋都出席，向30名模範父親和15名...

影／基隆衛生局長帶頭練舞步 宣導「722」量血壓顧健康

國民健康署今天推出由藝人安心亞代言的「在家量血壓722 go健康主題舞蹈」，基隆市衛生局和7區衛生所、社區關懷據點及醫療...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。