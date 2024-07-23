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寵物奴衝一波...宜蘭童玩節「似顏繪」開放報名 與萌寵同框入畫

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭童玩節舉辦「寵物似顏繪」，邀請主人與萌寵同框入畫，目前開放線上報名。 圖／宜蘭縣動植物防疫所提供
宜蘭童玩節舉辦「寵物似顏繪」，邀請主人與萌寵同框入畫，目前開放線上報名。 圖／宜蘭縣動植物防疫所提供

宜蘭國際童玩藝術打造寵物友善園區，設有免費的寵物寄放處，歡迎寵物和主人共遊，並且預計7月26日安排一場「寵物似顏繪」，邀請專業插畫家幫寵物和主人一起入畫，紙上模擬真實形影，可愛Q版風很討喜，請民眾事先預約報名。

「寵物似顏繪」把真人與寵物的相貌、心情結合起來，以簡約線條及柔和色調，輕筆呈現接近人與萌寵的真實圖像。

寵物似顏繪主題日預計26日下午1點30分到4點30分，在童玩節園區寰宇廣場，邀請畢業於英國童書插畫研究所，留英期間獲多項插畫獎項肯定的謝于安，幫可愛寵物和主人當場作畫。10分鐘可以完成，透過宜蘭童玩節粉專線上報名，每小時6組、共計18組，留下美好身影。

童玩節為寵物友善樂園，歡迎民眾帶著家中的寵物一起到冬山河親水公園，寵物可入園，但不能進入水域設施及所有展館，園區設有免費的寵物寄放處，冷氣空調並有專人看顧，服務時間每天上午9點到下午6點30分，讓寵物爸媽可以放心盡情在水域玩水及逛展館。

「寵物似顏繪」把真人與寵物的相貌、心情結合起來，以簡約線條及柔和色調，輕筆呈現接近人與萌寵的真實圖像。圖／縣政府提供
「寵物似顏繪」把真人與寵物的相貌、心情結合起來，以簡約線條及柔和色調，輕筆呈現接近人與萌寵的真實圖像。圖／縣政府提供

宜蘭 寵物 童玩節

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