寵物奴衝一波...宜蘭童玩節「似顏繪」開放報名 與萌寵同框入畫

宜蘭國際童玩藝術打造寵物友善園區，設有免費的寵物寄放處，歡迎寵物和主人共遊，並且預計7月26日安排一場「寵物似顏繪」，邀請專業插畫家幫寵物和主人一起入畫，紙上模擬真實形影，可愛Q版風很討喜，請民眾事先預約報名。

「寵物似顏繪」把真人與寵物的相貌、心情結合起來，以簡約線條及柔和色調，輕筆呈現接近人與萌寵的真實圖像。

寵物似顏繪主題日預計26日下午1點30分到4點30分，在童玩節園區寰宇廣場，邀請畢業於英國童書插畫研究所，留英期間獲多項插畫獎項肯定的謝于安，幫可愛寵物和主人當場作畫。10分鐘可以完成，透過宜蘭童玩節粉專線上報名，每小時6組、共計18組，留下美好身影。