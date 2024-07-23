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花蓮每人3千元振興券 盼10月發放

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮403地震後，日本民間發起為台灣加油、送暖花蓮行動，募集到85面寫滿加油字句旗幟及日幣160萬元善款，昨前往東華大學捐贈。記者王思慧／攝影
花蓮403地震後，日本民間發起為台灣加油、送暖花蓮行動，募集到85面寫滿加油字句旗幟及日幣160萬元善款，昨前往東華大學捐贈。記者王思慧／攝影

花蓮震後百業蕭條，縣府編列預算10億，規畫普發縣民每人3千元振興消費券，已提追加預算送縣議會臨時會審議。有議員建議擴大發放對象、放寬收受商家等，觀光處將擬方案盼趕10月初發放。另日本民間募集85面加油旗幟及160萬日圓，要為花蓮打氣。

花蓮縣議會本周開臨時會，審議縣府首次追加減預算案，縣府觀光處長張志翔昨報告403地震振興措施專案，說明該券如何發放與使用，參考過去中央及金門縣府發放經驗，編10億作為印製、行銷宣傳及兌付等費用，要放給每人4張500元、5張200元面額共3000元。

發放對象為今年4月3日設籍花蓮者，透過鄉鎮市公所及戶政系統，規畫發放時間及地點，而消費店家須合法設立並登記，使用期限到12月底且逾期無效，店家核銷期限為明年1月底。

多數縣議員雖支持發放，也有人希望未來發布政策前，可先與議會討論；有人建議要做通盤考量。張志翔回應，盼能在最短時間內刺激內需經濟，並擴大整體經濟乘數，後續會整合建議，研擬最好方式。

另，日本民間也成立台灣花蓮復興支援會，募集到85面寫滿「台灣、花蓮加油」、「台日友好、互助十年」等加油字句旗幟及160萬日圓，為花蓮送暖，昨到東華大學、花蓮市公所捐贈。

世界遺產登錄應援會沖繩分會長李久惟表示，今年元旦日本能登半島發生地震，台日均發起捐款，沒想到過程中，竟發生花蓮地震，日本許多企業、團體同步為花蓮募款，也募集加油旗，展現台日互助精神。

地震 日本 花蓮

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