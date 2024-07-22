基隆表揚模範父親、好人好事代表 謝國樑、童子瑋同台

基隆市仁愛區公所今天舉辦模範父親、好人好事代表表揚大會，基隆市長謝國樑、基隆市議長童子瑋都出席，向30名模範父親和15名好人好事代表表達敬意，並逐一與被表揚代表合影。謝國樑感謝全市父親們的辛勞，也勉勵子女要孝順，珍惜與父親相處的時光。

8月8日是父親節，基隆市7個行政區各自表揚模範父親、好人好事代表表揚大會，各區還會各自推薦1名模範父親、好人好事代表前往市府接受表揚。

謝國樑表示，自己也是為人父親，深刻體會到爸爸這個角色非常不容易，不僅要扮演家庭中的重要支柱，還要盡心成為對社會有付出貢獻的生產者。今年度獲獎的模範父親，背後都藏有一段動容的故事，他對所有獲獎的模範父親們深感敬佩，也勉勵為人子女一定要好好珍惜能與父親相處的每個時刻。

謝國樑也提到，感謝在這社會上默默為彼此付出的市民朋友，今年度仁愛區表揚的好人好事代表各個都是我們學習的楷模，期待在各位獲獎人的拋磚引玉下，持續創造「善的循環」，讓基隆成為一個越來越有愛的城市。

童子瑋是仁愛區選出的市議員，他說，接受表揚的人中有他的爸爸的同學，有些他要稱呼舅舅，也有他的同學的父親，看著他長大。模範父親和好人好事代表除了是偉大父親，常常行善投入公益，也是街坊敬重的鄰居和前輩，他也是從小由爸爸和阿公教誨做人處事的道理，奠定為大眾服務的志向。

仁愛區公所今年推薦仁德里模範父親鄭基榮參加市府模範親表揚大會，其他模範父親名單為新店里蔣宏杰、文昌里陳信國、同風里黃裴松、明德里陳榮進、光華里張金火、朝棟里林蒼德、書院里易武市、獅球里郭家財、兆連里林榮豐、文安里陳星全、崇文里林連成、曲水里陳振祐、德厚里杜志卿、龍門里林朝煌、英仁里蕭隆斌、育仁里曾進興、吉仁里江國祥、誠仁里張成進、福仁里何斌才、博愛里黃進忠、玉田里陳鴻豪、忠勇里林大偉、和明里盧志賢、智仁里黃忠義、水錦里徐進興、虹橋里江宏榮、花崗里高光三、林泉里李東柏、客家代表古增集。