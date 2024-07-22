颱風凱米來襲 台東劃定限制管制區違者重罰

颱風凱米接近，台東縣政府劃定限制管制區，今天晚間6時起生效，違者依法舉發，處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰，籲請民眾注意，同時應做好防颱措施，減少災損。

台東縣政府今天發布訊息表示，中度颱風凱米暴風圈正持續朝台灣東南方外海接近，縣長饒慶鈴除指示相關單位瞭解颱風動態及行徑路線，以便及早透過大眾媒體方式，通知民眾做好萬全防颱措施，減少損失。

台東縣政府指出，依災害防救法第31條第1項第2款規定，公告劃定「向陽山區至大武山區（含中央山脈及海岸山脈）、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流）、長濱至大武及蘭嶼、綠島沿線海岸、漁港等區域範圍」，為限制或禁止人民進入或命其離去的範圍。

為確保民眾生命財產安全，非持有通行證或應緊急避難之需要者，民眾於颱風來襲期間，不得進入從事登山、健行、溯溪、戲水、觀潮、垂釣及捕魚等活動，如違反規定將依法舉發，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，並自今天晚間6時起生效，以維縣民安全。

同時縣府也強制要求公告縣內各港口（泊、區）、岸際（高潮線起向臨陸側100公尺內，住宅區及海堤線內除外）列入管制區，禁止船（筏）出海作業（除救難船外），並立即強制縣內各港口（泊、區）大陸船員暫置漁船進港避風及船員上岸安置（陸上警報發布），由海巡單位執行各商、漁港（泊、區）各式船舶進出港管制措施。

各山區、各河川溪流水域（含水石流潛勢溪流），禁止人民從事各項危險活動，違反災害防救法第31條第1項第2款、第3款規定之公告內容，協助執行之人員得依行政法第27條規定，以間接強制或直接強制方式執行；管制公告於台東縣災害應變中心撤除時自動失效。