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影／基隆衛生局長帶頭練舞步 宣導「722」量血壓顧健康

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市衛生局建議民眾養成每周7天，每天2次，每次2遍的「722」量血壓習慣；圖為民眾到設在藥局的血壓站量血壓。圖／基市衛生局提供
基隆市衛生局建議民眾養成每周7天，每天2次，每次2遍的「722」量血壓習慣；圖為民眾到設在藥局的血壓站量血壓。圖／基市衛生局提供

國民健康署今天推出由藝人安心亞代言的「在家量血壓722 go健康主題舞蹈」，基隆衛生局和7區衛生所、社區關懷據點及醫療院所都響應，希望民眾藉由舞步將「722」口訣刻在腦海中，養成每周「7」天，每天「2」次，每次「2」遍量血壓習慣。

在基隆市衛生局長張賢政帶頭下，已有衛生所、巷弄長照站及社區關懷據點等8個場域響應，錄製12部影片。未來會在社區、學校、職場、長照據點、醫療院所與藥局播放宣導，邀請民眾一起動起來，

衛生局今天表示，目前全市已在7個行政區的衛生所、戶政事務所、區公所、原住民會館、里民活動中心、社區關懷據點、藥局及社區管委會等處，共設177處血壓站，1年約有8萬人次使用，家裡無血壓計的民眾可多利用。血壓站資訊可上基隆市健康地圖（https://reurl.cc/6vALEr）查詢。

張賢政說，居家血壓量測不僅可以掌握自身的血壓狀況，也是醫師治療及用藥必要的參考數據。居家血壓量測比在診間量測更有效代表真正的血壓狀況，呼籲18歲以上民眾，平時可在家中連續量測7天、早上起床後和晚上睡覺前各量1次，每次量2遍，間隔1分鐘，並紀錄血壓值，做好血壓自我管理。

基隆市衛生局建議民眾養成每周7天，每天2次，每次2遍的「722」量血壓習慣；圖為民眾到設在活動中心的血壓站量血壓。圖／基市衛生局提供
基隆市衛生局建議民眾養成每周7天，每天2次，每次2遍的「722」量血壓習慣；圖為民眾到設在活動中心的血壓站量血壓。圖／基市衛生局提供
國民健康署今天推出由藝人安心亞代言的「在家量血壓722 go健康主題舞蹈」，宣導民眾每天在家量血壓。圖／基市衛生局提供
國民健康署今天推出由藝人安心亞代言的「在家量血壓722 go健康主題舞蹈」，宣導民眾每天在家量血壓。圖／基市衛生局提供

基隆 衛生局 衛生所

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