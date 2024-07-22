凱米影響24至26日台東熱氣球嘉年華取消 光雕音樂會延期

受颱風凱米影響，台東縣政府今天宣布，取消24至26日熱氣球嘉年華與鐵花燈之祭活動，原訂25日鹿野高台光雕音樂會延期至8月2日舉行。

台東縣政府發布訊息表示，颱風凱米持續發展，中央氣象署資料預估，將增強為中度颱風，經與熱氣球專業飛行團隊審慎評估，取消7月24日至7月26日3天的繫留體驗及造型球展演活動。

另外，原訂於7月25日舉辦的鹿野高台光雕音樂會，延期至8月2日舉行；而位在鐵花新聚落的2024鐵花燈之祭，為安全考量，同步將太空人及巨型月球造型燈飾暫時撤收，並加固現場其餘展區燈飾，以因應颱風影響。

縣府表示，熱氣球繫留立球與飛行條件須在風速7節以下，根據中央氣象署資料預測，7月24日至7月26日受到颱風凱米外圍環流影響，天氣狀況極不穩定，最大陣風已超過飛行安全標準，無法進行熱氣球飛行或立球作業。

目前已網路預約繫留民眾，受影響6個場次訂單（7/24、7/25及7/26上下午場）將主動進行全額退費，約需10至14個工作天，並將發送簡訊通知。

「2024台灣國際熱氣球嘉年華」活動，將依中央氣象署最新預報進行滾動式調整，最新資訊可上熱氣球粉絲專頁及官網查詢；鐵花燈之祭更新內容，可上「台東就醬玩」粉絲專頁。