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男科長疑性騷擾女同事處置慢半拍？ 基市府：已調職待查

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市政府社會處1名女性員工，申訴遭到男科長性騷擾。市府知情後，將這名科長改調其他單位非主管職務。市議員鄭文婷今質疑市府半個月後才啟動調查，「螺絲鬆了掉滿地」。社會處回應，性騷擾申訴調查委員會議15日決議，組成調查小組調查，如確認性騷擾屬實就移請考績會懲處。

鄭文婷表示，社會處某名科長被控性騷擾女性下屬，市府雖在第一時間調離原單位，改任別單位的非主管職務，但市府顯然螺絲鬆了掉滿地，怎麼會在事件經過半個月才啟動調查呢？接受調查的當事人還在市府工作，難保不會再對其他女性伸出鹹豬手。

鄭文婷說，兩性工作平等法規定，性騷擾加害人具權勢地位且情節重大，在進行調查期間有先行停止或調整職務之必要時，雇主得暫時停止或調整被申訴人職務。經調查未認定為性騷擾者，停止職務期間薪資應予補發。

鄭文婷指出，這起性騷擾案發生在主管兩性工作平等的社會處，讓人感到不可思議。涉入的加害人原為科長，具有權勢地位，被害人指證歷歷，顯然情節重大，改到他處工作也會有再次性騷擾別人的可能，應該先處分停職，避免再對其他人造成傷害，才是上策。

社會處今天表示，得知這名科長疑似性騷擾女同事後，就依性別平等工作法規定，釐清相關事實，協助疑似被騷擾同仁提起申訴，並關心她身心狀況與需求。

社會處說，基隆市長謝國樑重視此事，指示依法從嚴處理。這名科長已調離社會處，改任非主管職務，靜待調查。市府人事處15日針對此案召開性騷擾申訴調查委員會議，會中決議組成調查小組調查，如確認性騷擾屬實，將移請考績會予以懲處，絕不寬貸，提供市府同仁更友善的職場環境。

基隆市政府社會處1名男科長疑性騷擾女同事，有議員質疑市府處置慢半拍。市府回應，已將這名科長改調其他單位非主管職務，全案調查中。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府社會處1名男科長疑性騷擾女同事，有議員質疑市府處置慢半拍。市府回應，已將這名科長改調其他單位非主管職務，全案調查中。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府社會處1名男科長疑性騷擾女同事，有議員質疑市府處置慢半拍。市府回應，已將這名科長改調其他單位非主管職務，全案調查中。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府社會處1名男科長疑性騷擾女同事，有議員質疑市府處置慢半拍。市府回應，已將這名科長改調其他單位非主管職務，全案調查中。記者邱瑞杰／攝影

性騷擾 鄭文婷

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