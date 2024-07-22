宜蘭參加全國金牌農村競賽奪大獎 朝陽與結頭份社區分獲1金1優

宜蘭縣遴選蘇澳鎮朝陽社區及員山鄉結頭份社區參加農業部舉辦的全國金牌農村競賽，在全台參賽的45個社區中，朝陽社區勇奪金牌、結頭份社區榮獲優等，展現社區總體營造力量與歌仔戲的文化底蘊，縣長林姿妙今表揚兩社區人員優秀表現。

蘇澳鎮朝陽社區以多元農業與漁業發展而聞名，在這次競賽中，呈現茶籽堂的農村與企業合作典範。縣府農業處說，茶籽堂在該社區建立苦茶油莊園，推動友善農耕，並與在地農民簽訂契作，促進地方經濟永續發展，茶籽堂還在社區設立共享辦公空間，吸引年輕人返鄉，帶動社區活力。

朝陽社區也積極發展咖啡產業，咖啡種植計畫不僅提升在地農產品附加價值，帶動遊客前來體驗咖啡的製作與品味。

「定置漁場」則是朝陽社區另一特色，這裡的漁業活動不僅提供豐富的海鮮資源，還為遊客提供獨特的漁業體驗，進一步促進社區的光發展。

員山鄉結頭份社區是歌仔戲的發源地，以深厚的歌仔戲文化底蘊和對長者的細心照顧而著稱。在歌仔戲文化傳承方面，社區成立歌仔戲團，傳承與弘揚珍貴文化遺產，通過定期的演出和培訓，成功吸引許多年輕人參與，讓珍貴傳統藝術世代相傳。

在長者照顧方面，結頭份社區推行「綠色照顧」，結合農業特色為社區長者提供照顧支持，並且打造低碳工坊，把竹枝等農業廢棄物轉化為液肥供社區農民使用，推廣環境教育。