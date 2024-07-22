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日本民間自發募集85面加油旗 為花蓮震後重建打氣

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮403地震後，日本民間發起為台灣加油、送暖花蓮活動，募集到85面寫滿加油字句的旗幟及日幣160萬元捐款，今天前往東華大學捐贈。記者王思慧／攝影
花蓮403地震後，日本民間發起為台灣加油、送暖花蓮活動，募集到85面寫滿加油字句的旗幟及日幣160萬元捐款，今天前往東華大學捐贈。記者王思慧／攝影

花蓮發生403地震後，日本民間發起為台灣加油、送暖花蓮活動，成立台灣花蓮復興支援會，募集到85面寫滿加油字句的旗幟及日幣160萬元捐款，為花蓮加油打氣，今天前往國立東華大學、 花蓮市公所等單位捐贈，也特別到慈濟基金會感謝過去對日本311地震的援助。

日本東北宮城縣仙台市民間企業社長宮本直樹、書畫家高中美術老師山口紗也加、世界遺產登錄應援會沖繩分會長李久惟3人代表來台，今天前往東華大學、吉安鄉公所、花蓮女中及花蓮市公所致贈旗幟與捐款，更特別前往慈濟感謝當年對東北地震的援助。

李久惟表示，今年元旦日本能登發生地震，台日均有發起捐款，沒想到還在募款中，竟又發生花蓮地震。因此，日本許多企業、團體成立台灣花蓮復興支援會，同步為花蓮募款，也募集加油旗。

特別的是過去曾受台灣幫忙的東北、熊本等災區民眾，還有與台灣鄰近的沖繩都響應捐款，甚至從北海道、日本東北、關東關西地區、九州等，幾乎遍及日本全國各地的公司行號、學校、社團，都參與製作應援旗與捐款。

來自日本東北宮城縣仙台市的宮本直樹說，13年前在東北發生的311大地震，造成1萬9千多人罹難，2千多人失蹤，當時台灣人幫助日本，許多日本人仍記得這份恩情，面對大自然災害要有「勇敢」、「齊心協力」精神，並把「準備」、「疏散」、「勿返回現場」、「傳承」四句話寫入防災憲章，希望後代子孫銘記。

李久惟說，這次共募集了85面加油旗幟，比日本國內的能登地震還要多，大家上寫上「台灣、花蓮加油」、「我愛台灣」、「台日友好、互助十年」等各式標語，展現台日「你幫我、我幫你」的互助精神，看了真的很感動。

花蓮403地震，日本民間發起為台灣加油、送暖花蓮活動，募集到85面寫滿加油字句的旗幟及日幣160萬元捐款，今天前往東華大學捐贈。記者王思慧／攝影
花蓮403地震，日本民間發起為台灣加油、送暖花蓮活動，募集到85面寫滿加油字句的旗幟及日幣160萬元捐款，今天前往東華大學捐贈。記者王思慧／攝影

地震 日本 花蓮

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