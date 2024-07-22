花蓮普發振興消費券 議員批挾民意逼通過10億預算

0403強震至今逾3個月，觀光尚未回溫、經濟不見起色。花蓮縣政府編列縣預算新台幣10億元，普發花蓮縣民「振興消費券」，多名縣議員認為縣府先斬後奏，挾民意逼議會通過預算。

花蓮縣議會第20屆第10次臨時會今天進行0403地震振興措施專案報告，及審計室總決算審核報告。

縣府提送到此次臨時大會39件提案，其中財政處追加減預算中，經濟發展支出25億元，包含「振興消費券」10億元，是以縣民32萬人估算，加上辦理的業務費4000萬元。發放作業預計9至10月，縣民可使用至今年底。

花蓮縣政府觀光處長張志翔報告指出，0403地震後，花蓮北向交通受阻，旅遊人次暴跌，縣內經濟活動明顯低落，特別是觀光產業等商家尤為嚴重，為振興經濟，參考中央、金門縣發放振興經濟消費券前例，規劃普發給花蓮縣民「振興消費券」每人3000元，在限定時間內於花蓮消費使用。

民進黨籍縣議員張美慧表示，花蓮政府7月6日就發布新聞稿宣布將發放「振興消費券」，所有縣議員都跟民眾一樣，透過新聞媒體、縣長在公開場合發言得知。如此挾民意逼議會這不是第一回，此案未經過議會監督審議，就提前發布消息，讓民眾殷殷期盼。去年重陽敬老津貼就是先斬後奏，預算未過，事後甩鍋給議會，如此故技重施不斷上演。

無黨籍縣議員楊華美說，議會還未審議，實施辦法已在各社群流傳，各里長、民代都被詢問，議員監督是職責，建議縣府普發10億元之外再編列10億元做為觀光產業振興，再10億元做災民各大樓重建補貼。好的政策全力支持，而不是倉促上路，就程序而言，縣府所有預算要動支，都需經過議會審議通過，此先斬後奏之舉，令人遺憾。

國民黨籍縣議員李正文表示，核銷部分規定是有商業登記、稅籍登記的店家，許多原住民經營微型產業沒涵蓋在內，建議產業不分大小都要被照顧到；國民黨籍縣議員韓林梅則對戶籍基準日有意見；無黨籍縣議員鄭寶秀建議領現金，減少印刷費用。

此案今天一讀通過，明、後天會議為分組審查及蒐集資料，25、26日進行二、三讀會。