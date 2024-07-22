基隆、馬祖航線可能停航4天 謝國樑：務必做好防颱準備

輕度颱風凱米從台灣東部海面撲向北台灣，基隆市長謝國樑說，明天會去看抽水站運作，務必在颱風來襲前做好防颱準備。基隆和馬祖航線台馬之星明起預計停航4天，並在每天上午11點公告是否確定停航。新台馬輪明天沒有航班，24日起每天上午11點公告是否出航。

謝國樑今天出席仁愛區模範父親、好人好事代表表揚活動時說，全市風險比較高的區域，市府相關單位已列為警示區，持續監測實際情況。工務處、都發處、消防局等單位人員，也在待命。明天下午他可能會抽空去看一下抽水站，各地抽水站務必在颱風襲前，把一切的準備工作做好。