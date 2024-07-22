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基隆、馬祖航線可能停航4天 謝國樑：務必做好防颱準備

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
颱風來襲期間，基隆往來馬祖海上航線，每天上午11點公告是否停航。圖為停泊基隆港的台馬之星。記者邱瑞杰／攝影
颱風來襲期間，基隆往來馬祖海上航線，每天上午11點公告是否停航。圖為停泊基隆港的台馬之星。記者邱瑞杰／攝影

輕度颱風凱米從台灣東部海面撲向北台灣，基隆市長謝國樑說，明天會去看抽水站運作，務必在颱風來襲前做好防颱準備。基隆和馬祖航線台馬之星明起預計停航4天，並在每天上午11點公告是否確定停航。新台馬輪明天沒有航班，24日起每天上午11點公告是否出航。

謝國樑今天出席仁愛區模範父親、好人好事代表表揚活動時說，全市風險比較高的區域，市府相關單位已列為警示區，持續監測實際情況。工務處、都發處、消防局等單位人員，也在待命。明天下午他可能會抽空去看一下抽水站，各地抽水站務必在颱風襲前，把一切的準備工作做好。

中央氣象局預測凱米颱風走向，將從台灣東方海域逼近北台灣，颱風中心點可能登陸。由於海象多變，新台馬輪和台馬之星在颱風來襲時期間，每天上午11點會在公司官網公告當天航班是否出航，請旅客上新台馬輪官網（https://client.matsu.idv.tw/apt/）、台馬之星官網（https://www.alsealand.com/）查詢。

輕度颱風凱米從台灣東部海面撲向北台灣。圖／取自中央氣象局網站
輕度颱風凱米從台灣東部海面撲向北台灣。圖／取自中央氣象局網站
輕度颱風凱米從台灣東部海面撲向北台灣，基隆市長謝國樑今天說，明天會去看抽水站運作，做好各項防颱準備。記者許正宏／攝影
輕度颱風凱米從台灣東部海面撲向北台灣，基隆市長謝國樑今天說，明天會去看抽水站運作，做好各項防颱準備。記者許正宏／攝影

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