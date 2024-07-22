花蓮普發3000元振興券 縣府盼能在10月初發放

震後花蓮百業蕭條，縣府為擴大內需，編列縣預算10億元，規畫普發縣民「振興消費券」，每人3000元，已提追加預算送縣議會臨時會審議。今天觀光處報告計畫內容，有議員建議縣府審視規定，並擴大發放對象、放寬收受商家等，觀光處將研擬最周全的方案，希望能趕在10月初發放。

花蓮縣議會於本周召開臨時大會，審議縣府第一次追加減預算案，縣府觀光處長張志翔今天報告「0403地震振興措施專案」，說明振興消費券如何發放與使用，盼議會支持。

張志翔指出，參考中央及金門縣政府過去發放振興券經驗，以縣民32萬人來算，編列約10億元預算，包含印製、行銷宣傳及兌付等費用，要發放給每位縣民4張500元、5張200元的面額，共3000元的振興券。

張志翔說，振興券發放對象為今年4月3日設籍花蓮的縣民，將利用選務工作系統，透過鄉鎮市公所及戶政系統，規畫發放時間跟地點，而能消費的店家須合法設立並登記，振興券使用期限到今年12月31日止且逾期無效，店家核銷期限為明年1月31日。

雖然多數縣議員支持縣府發放振興券的，不過有議員對於發放規則提出建議，像是發放對象擴及到震後出生的嬰兒、籍在人不在者領取方式為何、使用期間應放寬到明年農曆春節、能使用的店家增加微型產業等，同時要求縣府未來在發布政策前，先與議會溝通討論，而不是預算還沒通過就急著公布。

另有部分議員質疑振興券帶來的效果，認為旅宿產業振興、災民重建都需要補貼，建議縣府要多做通盤考量。

張志翔回應，透過發放振興券，快速流通及搭配店家活動，希望能在最短時間內刺激內需經濟，並擴大整體經濟乘數，後續會整合各議員的建議，研擬出最周延的方式。