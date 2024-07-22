基隆市中心「大平台」鋼構明起深夜施工 喜豬橋4線車道封閉

基隆市政府發包在市中心建造景觀天橋平台，明起到26日的深夜施作鋼構工程時，田寮河喜豬橋往北接中正路4線車道封閉，提醒用路人配合改道通行。「大平台」完工後，可將港邊的國門、海洋廣場，和市區的東岸、市民廣場連成一片，打造全新的城市步行空間。

基隆市前市長林右昌任內爭取中央補助近5億元，發包「基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程」，並在前年底卸任前1個多月主持開工儀式。林當時說，基隆市中心被中正路、仁一路、信一路切割分散的開放空間，未來會透過大平台串接，這項工程是市港再生標竿計畫最重要的工程。

基隆市長謝國樑上任後接手，發現管線遷移比工程設計複雜，拆除市民廣場樓板難度也高，跟前朝留下的其他工程一樣，無法按照規畫在今年4月間蓋成，估計得延到今年底才能完工。

基市府都發處表示，市民廣場鋼構工程等工項預訂23日至26日晚上10點至隔天清晨6點施作。施工期間封閉喜豬橋北向車道，也就是從愛一路、中正高架橋的車流，不能直行經喜豬橋接中正路，全部要右轉仁一路，再經金雞橋左轉信一路前往目的地。喜豬橋北向行人步道也封閉，必須再走富狗橋跨越田寮河。