快訊

不好笑！男搭長榮航班稱行李中有手榴彈 辯「開玩笑」仍遭逮送辦

北市抽驗市售冰品配料9件不符規定 珍煮丹、覺旅咖啡產品上榜

iPhone SE 4大翻新！「長相如iPhone 16」更便宜 還有6大優點值得買

基隆市中心「大平台」鋼構明起深夜施工 喜豬橋4線車道封閉

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府在市中心建造景觀天橋平台，23日到26日的深夜施作鋼構工程時，田寮河喜豬橋往北接中正路4線車道封閉，人車改道通行。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府在市中心建造景觀天橋平台，23日到26日的深夜施作鋼構工程時，田寮河喜豬橋往北接中正路4線車道封閉，人車改道通行。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府發包在市中心建造景觀天橋平台，明起到26日的深夜施作鋼構工程時，田寮河喜橋往北接中正路4線車道封閉，提醒用路人配合改道通行。「大平台」完工後，可將港邊的國門、海洋廣場，和市區的東岸、市民廣場連成一片，打造全新的城市步行空間。

基隆市前市長林右昌任內爭取中央補助近5億元，發包「基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程」，並在前年底卸任前1個多月主持開工儀式。林當時說，基隆市中心被中正路、仁一路、信一路切割分散的開放空間，未來會透過大平台串接，這項工程是市港再生標竿計畫最重要的工程。

基隆市長謝國樑上任後接手，發現管線遷移比工程設計複雜，拆除市民廣場樓板難度也高，跟前朝留下的其他工程一樣，無法按照規畫在今年4月間蓋成，估計得延到今年底才能完工。

基市府都發處表示，市民廣場鋼構工程等工項預訂23日至26日晚上10點至隔天清晨6點施作。施工期間封閉喜豬橋北向車道，也就是從愛一路、中正高架橋的車流，不能直行經喜豬橋接中正路，全部要右轉仁一路，再經金雞橋左轉信一路前往目的地。喜豬橋北向行人步道也封閉，必須再走富狗橋跨越田寮河。

都發處說，喜豬橋北向車道封閉期間，會安排義交人員進行交通管制及人車引導，請民眾配合通行。行經施工管制區域車輛也要減速慢行，確保交通安全。

基隆市政府在市中心建造景觀天橋平台，23日到26日的深夜施作鋼構工程時，田寮河喜豬橋往北接中正路4線車道封閉，人車改道通行。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府在市中心建造景觀天橋平台，23日到26日的深夜施作鋼構工程時，田寮河喜豬橋往北接中正路4線車道封閉，人車改道通行。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府在市中心建造景觀天橋平台，23日到26日的深夜施作鋼構工程時，田寮河喜豬橋往北接中正路4線車道封閉，人車改道通行。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府在市中心建造景觀天橋平台，23日到26日的深夜施作鋼構工程時，田寮河喜豬橋往北接中正路4線車道封閉，人車改道通行。記者邱瑞杰／攝影

基隆港 車道

延伸閱讀

馬英九挺謝國樑文宣遭惡搞 羅智強批罷樑團體「水準低落」

罷樑攻防二創圖卡掀波瀾 法界觀點不一、學者籲謹慎為之

中和第二納骨塔都市計畫變更核定 預計2029完工

馬英九挺謝國樑 稱惡性罷免是殘害忠良、完全沒有正當性

相關新聞

基隆市中心「大平台」鋼構明起深夜施工 喜豬橋4線車道封閉

基隆市政府發包在市中心建造景觀天橋平台，明起到26日的深夜施作鋼構工程時，田寮河喜豬橋往北接中正路4線車道封閉，提醒用路...

凱米颱風即將來襲 民眾外澳海灘觀浪

輕颱凱米颱風周三到周五最接近台灣，由於環境因素，氣象署不排除將發展成強颱，預估周三可能帶來豪雨等級雨量，但因凱米移動速度...

凱米颱風來襲 南方澳漁船進港避風雨

凱米颱風周三到周五最接近台灣，由於環境適合凱米發展，氣象署不排除將發展成強颱，預估周三可能帶來豪雨等級雨量，由於凱米移動...

凱米颱風影響…南方澳突降大雨 民眾走閃不及

氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，凱米颱風路徑將沿著太平洋高壓邊緣偏北進行，周三（24日）到高氣壓邊緣之後轉向西北；由於海溫...

新竹早餐店號召400人包觀光列車到花蓮 響應友善賞鯨

花蓮賞鯨業者近年在海洋委員會支持下，推動「友善賞鯨」，讓更多民眾認識海洋保育、尊重生態環境，卻遇上403地震，觀光客不敢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。