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罷免案升溫 基隆廟口總代表謝文賢：反對為罷免而罷免

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市仁三路、愛三路的廟口夜市入口處電子看板，顯示「反對為罷免而罷免」8個大字，引人側目。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市仁三路、愛三路的廟口夜市入口處電子看板，顯示「反對為罷免而罷免」8個大字，引人側目。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市仁三路、愛三路的廟口夜市入口處電子看板，顯示「反對為罷免而罷免」8個大字，引人側目。基隆廟口攤販小組總代表謝文賢今天說，「你國家」不來救民生經濟，現在百姓生活那麼苦，弄這些有什麼意思呢？

謝文賢說，看板文字是他個人立場，跟攤販小組無關。攤販小組因為沒有經過開會，所以也不會說有人贊成，還是有人反對，就是我個人的言論。

謝文賢表示，他是因為看不慣一連串的惡鬥，看不下去。因為「你國家」不來救民生經濟，現在百姓生活那麼苦，弄這些有什麼意思呢？謝國樑就任1年多來沒有什麼很好的政績，但是他也不認為有什麼非常大的錯誤，需要立即來罷免他。

他認為，罷免團體都是在浪費納稅人的公帑，他建議是不是以後能比照上法院要繳交裁判費，在繳交保證金以後，如果原告告贏的，就由被告來負責，不要找我們納稅人的錢來玩。

公開宣示「反對為罷免而罷免」是在挺謝國樑嗎？謝文賢說，外界如何解讀他不需擔心，他沒有說他很挺謝國樑，如果說他挺謝，就要講出謝的政績，確實沒有。他立場多少會偏一點藍，但人的手指伸出來都不會一樣長，中間選民也會有偏藍偏綠的人，不可能說完全深綠、深藍。

謝文賢強調，他不敢說這次罷謝完全沒有正當性，但因為他們沒有把理由敘述出來，就他目前所瞭解，所看到的，沒有看到罷免謝國樑的正當性。

謝文賢還提及第2階段連署期間的感觸，認為推動罷免者不要三更半夜跑出來叫人家連署，跑來廟口這邊一直喊，這也是他反感的地方。

廟口看板「反罷免」，會不會擔心影響生意？謝文賢說，多多少少會擔心，但是影響不大，講白的，要吃的人就來吃。廟口這邊的生意本來就是周五、六、日而已，其他周一到周也沒有什麼生意。畢竟有政治偏激想法的人，也沒有那麼多。

謝文賢表示，他的行為絕對沒有牽涉到政治，這個看板的文字，如果基隆市政府認為不行，主管機關市府產業發展處可叫他下架，他會立刻下架，因為只是代表他個人言論的宣洩而已。如果說有人認為，他的這些文字有侵犯到誰，可以去告他。

基隆廟口攤販小組總代表謝文賢廟口夜市入口處電子看板，顯示「反對為罷免而罷免」8個大字，表達個人立場。記者邱瑞杰／翻攝
基隆廟口攤販小組總代表謝文賢廟口夜市入口處電子看板，顯示「反對為罷免而罷免」8個大字，表達個人立場。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 罷免 謝國樑

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