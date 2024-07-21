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基隆廟口看板文字惹議 總代表謝文賢：非為挺謝國樑

中央社／ 基隆21日電

近期基隆廟口仁三路電子看板顯示「反對為罷免而罷免」，基隆廟口攤販小組總代表謝文賢今天說，是他個人立場，但絕對不是為了挺基隆市長謝國樑，而是對政治的痛恨和失望。

外界俗稱基隆廟口夜市一帶為仁三路和愛四路，奠濟宮前的仁三路攤商有懸掛黃燈籠，白天開始營業，由基隆廟口攤販小組管理，而愛四路攤商則在下午開始營業，由愛四路夜市攤販管理委員會管理。

民眾近期發現仁三路入口處電子看板顯示「相信社會自有公論 反對為罷免而罷免」引起外界議論，對此，謝文賢表示，上述文字是他個人立場，沒有經過小組開會，與攤販小組無關。

謝文賢說，謝國樑就任至今沒有很好的政績，但施政也沒有很大的錯誤而需要立即被罷免，罷免團體是在浪費公帑，因此他建議，未來可比照提起民事訴訟時，原告要先預繳一筆裁判費，也就是提出罷免案的領銜人要先繳保證金，如果罷免案通過，罷免案相關支出，就由被罷免人償還，總之不要用到公帑。

對於外界恐解讀這些文字是在挺謝國樑，謝文賢坦言，他的政治立場或多或少偏藍，伸出五指都沒有一樣長，中間選民也會有偏藍或偏綠，但「我本身沒有很挺謝國樑，他（謝國樑）又沒有什麼政績」，看板文字絕對不是為挺謝國樑，而是對政治的痛恨及失望，政客整天吵來吵去，根本不管百姓生活。

謝文賢表示，不敢說這次罷免謝國樑完全沒有正當性，因為他沒有看到罷免團體條列出罷免理由，只看到市府接管東岸商場案而已。另外，他對罷免團體三更半夜前來廟口喊要民眾連署也感到反感。

謝文賢說，這些文字是他的情緒宣洩，多少會擔心攤商生意因此受影響，但相信影響應該不大，基隆市政府如果要他下架，他會立刻下架，若有人認為因而受到侵犯，也歡迎提告。

愛四路夜市攤販管理委員會表示，管委會秉持中立立場，愛四路夜市共有176個攤販，不可能每個人的政治立場都會一樣，所以管委會不會介入，也希望大家能把重點放在美食。

罷免 謝國樑

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