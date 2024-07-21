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新竹早餐店號召400人包觀光列車到花蓮 響應友善賞鯨
花蓮賞鯨業者近年在海洋委員會支持下，推動「友善賞鯨」，讓更多民眾認識海洋保育、尊重生態環境，卻遇上403地震，觀光客不敢到花蓮旅遊，業者一度一天接不到一組客人。新竹有家早餐店響應活動，號召近400人今天包車到花蓮賞鯨，不但關注海洋保護議題，也能振興產業經濟。
花蓮多羅滿賞鯨公司響應友善賞鯨政策，在臉書推出「換粉絲專頁封面送鯨豚DM活動」，新竹市早餐店「燒餅屋」響應活動，換上臉書粉絲專頁封面後，沒想到有粉絲留言「老闆約去花蓮賞鯨嗎」，吸引許多網友「+1」，想要到花蓮旅遊。
多羅滿賞鯨的總經理呂世明表示，接到早餐店老闆來電詢問是否接受包船及相關事宜後，過沒幾天再次接到老闆電話，老闆直接表明「決定要包觀光列車去花蓮，下午3點多抵達，隔天上午9點多離開，專程去賞鯨，目前報名人數約400人」，感到又驚又喜。
今天下午3時許一行人抵達花蓮車站後，第一站前往花蓮港搭賞鯨船，賞鯨公司除了出動5艘賞鯨船隻，也邀請黑潮海洋文教基金會7位解說員全程導覽，宣揚友善賞鯨，透過2小時的導覽，讓參與者深入了解並尊重海洋生物。
「燒餅屋」負責人小吳說，這次的行動是大家深信透過友善賞鯨活動，能有效保護海洋生態，也是每個人的責任和使命。
呂世明表示，友善賞鯨不僅是觀光活動，更是對海洋生物保護的表現，不只讓遊客知道如何與大自然中的鯨豚接觸，也能通過教育宣傳，提升大眾對海洋保護的意識，促進地方經濟發展之餘，保護珍貴的海洋資源。
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