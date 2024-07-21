頭圍農驛品牌館開幕 副總統：可行銷全世界

宜蘭頭城鎮農會倉庫是屋齡60年的老舊建物，農會為了配合縣府「頭城五漁鐵」觀光廊帶，爭取中央補助改建，耗資1200萬元重修成頭圍農驛品牌館。副總統蕭美琴昨出席開幕式，表示台灣農產品要行銷全世界，總統府現在接待外賓也贈送農產品。

頭圍農驛品牌館昨開幕，蕭美琴、農業部政務次長黃昭欽、宜蘭縣長林姿妙、立委陳俊宇等人出席。農會開幕期間推出促銷活動，送出買千送百禮券1000張、農驛茄芷袋1000個，另外也可以到指定處所消費，獲得霜淇淋買一送一品嘗券，共5000張，數量有限，送完為止。

頭城農會旁的倉庫最早是穀倉，後來一半作為農漁特產品賣場，一半是推廣供銷辦公室，去年農業部補助700萬元、農會自籌500萬元改建，11月開工，今年6月完工。全新的頭城農驛品牌館分為展售區與食農教室，販售黃金茂谷柑等頭城農漁產品，也與蘭陽博物館、頭城家商簽合作書，產學合作推食農教育和文化觀光。

蕭美琴表示，頭圍農驛館是個很好的例子，維持建物原貌也販售與時俱進的頭城農漁產品，未來遊客能夠在這裡找到想要的美食或伴手禮；農會在地方農村發展扮演關鍵角色，不只是生產農產，還結合旅遊、食品加工等，感謝農業部這幾年對食品加工的付出。