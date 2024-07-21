聽新聞
test
0:00 / 0:00

頭圍農驛品牌館開幕 副總統：可行銷全世界

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
副總統蕭美琴表示，台灣農產品要行銷全世界，總統府現在接待外賓就是送農產品，空運出國也可以透過加工成果乾等方式。記者陳敬丰／攝影
副總統蕭美琴表示，台灣農產品要行銷全世界，總統府現在接待外賓就是送農產品，空運出國也可以透過加工成果乾等方式。記者陳敬丰／攝影

宜蘭頭城鎮農會倉庫是屋齡60年的老舊建物，農會為了配合縣府「頭城五漁鐵」觀光廊帶，爭取中央補助改建，耗資1200萬元重修成頭圍農驛品牌館。副總統蕭美琴昨出席開幕式，表示台灣農產品要行銷全世界，總統府現在接待外賓也贈送農產品。

頭圍農驛品牌館昨開幕，蕭美琴、農業部政務次長黃昭欽、宜蘭縣長林姿妙、立委陳俊宇等人出席。農會開幕期間推出促銷活動，送出買千送百禮券1000張、農驛茄芷袋1000個，另外也可以到指定處所消費，獲得霜淇淋買一送一品嘗券，共5000張，數量有限，送完為止。

頭城農會旁的倉庫最早是穀倉，後來一半作為農漁特產品賣場，一半是推廣供銷辦公室，去年農業部補助700萬元、農會自籌500萬元改建，11月開工，今年6月完工。全新的頭城農驛品牌館分為展售區與食農教室，販售黃金茂谷柑等頭城農漁產品，也與蘭陽博物館、頭城家商簽合作書，產學合作推食農教育和文化觀光。

蕭美琴表示，頭圍農驛館是個很好的例子，維持建物原貌也販售與時俱進的頭城農漁產品，未來遊客能夠在這裡找到想要的美食或伴手禮；農會在地方農村發展扮演關鍵角色，不只是生產農產，還結合旅遊、食品加工等，感謝農業部這幾年對食品加工的付出。

蕭美琴 農會 農業部

延伸閱讀

賴清德、蕭美琴出席總統府音樂會 為奧運中華隊加油

蕭美琴赴宜蘭參加頭圍農驛開幕 鼓勵加工農產品行銷世界

【重磅快評】空降駐美人事 賴清德打造下一個蕭美琴？

出席創新論壇 蕭美琴：能源政策需集思廣益

相關新聞

名人思生活／游錫堃吟唱漢詩 蘭城民主尋蹤

立法院前院長游錫堃年初辭去立委後，退休返鄉宜蘭，但生活依舊充實，忙著探索蘭城民主尋蹤與創作漢詩吟唱。「蘭城」指的是宜蘭市...

頭圍農驛品牌館開幕 副總統：可行銷全世界

宜蘭頭城鎮農會倉庫是屋齡60年的老舊建物，農會為了配合縣府「頭城五漁鐵」觀光廊帶，爭取中央補助改建，耗資1200萬元重修...

芭比迷快來！粉紅藝術季基隆舊漁會登場 現場還有粉紅夢境打卡小屋

粉紅夏日藝術季今天起到8月18日於基隆漁會正濱大樓夢幻登場，內有夢境打卡小屋、12位藝術家多元策展、芭比快閃店、名店美食...

基隆城際轉運站周邊增470機車停車格 有效利用道路空間

基隆火車站、城際轉運站每天很多通勤族往返雙北，但機車位一位難求，市府交通處盤點出中山一路火車站南、北站道路旁人行道、橋下...

宜蘭頭城鎮農會倉庫華麗轉身 頭圍農驛館開幕送水果霜淇淋

宜蘭頭城鎮農會的倉庫是屋齡60年的老舊建物，農會為了配合縣府「頭城五漁鐵」觀光廊帶，爭取中央補助改建，耗資1200萬元重...

支持部落產業 花蓮萬榮福利蛋與企業簽MOU

花蓮縣萬榮鄉紅葉福利雞蛋生產合作社號召部落長者養雞賣蛋，生活有重心，也能幫助家中經濟，不但獲得原住民族委員會經費挹注，政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。