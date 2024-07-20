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芭比迷快來！粉紅藝術季基隆舊漁會登場 現場還有粉紅夢境打卡小屋
粉紅夏日藝術季今天起到8月18日於基隆漁會正濱大樓夢幻登場，內有夢境打卡小屋、12位藝術家多元策展、芭比快閃店、名店美食市集，市府邀請各地芭比的粉絲，一起來參與這場粉紅盛宴，這次將多元藝術融合漁會正濱大樓的古蹟，詮釋出獨特的文化氛圍。
建於日據時代的基隆漁會正濱大樓，是基隆漁業發展史上重要的歷史建築之一，至今仍保存良好，經整修後已煥然一新，仍保存原貌，以前老舊大樓活化利用，成為活動、展演空間。
財團法人基隆市文化基金會表示，今天起連續五個周末舉辦粉紅夏日藝術季。現場有粉紅夢境打卡小屋、藝術展覽、芭比快閃限定店、名店美食市集，民眾著粉紅服飾更可享有限定小禮及優惠。每周六有「畫出屬於你的樣貌」似顏繪，每周日「粉拼粉好貼」乾燥花卉拼貼走作工作坊。
市長謝國樑、文化觀光局長江亭玫等人參與開幕記者會，謝國樑表示，對於這次與芭比合作相當興奮，歡迎市民朋友以及各地觀光旅客看展覽，未來將打造正濱的觀光廊帶繼續努力，打造更多資源讓基隆觀光更上一層樓。這次各地芭比的粉絲，都可以趕快來基隆拍美照。
參展的有April.T.Lin 慈兒、Chiu Yun、HENN LIU、Joker、RO FEN 露璠、Rung Sheng、YU YEN TSAI、小宙九刻鐘馬戲團、固米、莫麗欣、張偉喬、雅瑪薩崎·米娜等12位多元特色風格及基隆在地藝術家，每人的創作都有不同風格，都有與粉紅有關的相關作品展出。
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